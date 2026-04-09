Иран вновь заблокировал Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

Хрупкое перемирие между Тегераном и Вашингтоном оказалось под угрозой срыва в первый же день после вступления в силу. Несмотря на достигнутые договоренности, власти Ирана распорядились полностью прекратить движение судов через Ормузский пролив. Это решение стало реакцией на масштабную военную операцию Израиля, в ходе которой за 10 минут было атаковано более 100 объектов "Хезболлы" на всей территории Ливана.

По данным ливанского министерства здравоохранения, в результате авиаударов погибли 112 человек, еще более 800 получили ранения. Израильское командование назвало атаку крупнейшим скоординированным ударом в текущей войне, подчеркнув, что целями были командные центры и ракетные установки. В то же время Тегеран расценил действия Тель-Авива как нарушение духа мирных инициатив, хотя Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху ранее подчеркивали, что соглашение с Ираном не ограничивает военные действия против "Хезболлы".

Блокировка пролива, через который проходят ключевые мировые поставки энергоресурсов, уже вызвала тревогу на глобальных рынках. Возобновление судоходства было обязательным условием сделки с США, призванной остановить рост цен на топливо. Теперь, когда движение танкеров остановлено, а посредники, включая Пакистан, спорят о деталях сорванного перемирия, регион рискует погрузиться в новый виток неконтролируемой эскалации.


