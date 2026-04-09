В Измире представили инвестиционные возможности Кыргызстана

В Измире прошла встреча, посвящённая презентации инвестиционных и предпринимательских возможностей Кыргызстана. Мероприятие было организовано по инициативе Генерального консульства Кыргызской Республики в Стамбуле при поддержке Торговой палаты Измира.

В нём принял участие заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Мээримбек Койчуманов.

В ходе встречи участникам представили информацию о торгово-экономических связях между Кыргызстаном и Турцией, экспортном потенциале страны, приоритетных направлениях сотрудничества, а также инвестиционных проектах. Участники также выступили с презентациями и докладами по конкретным направлениям взаимодействия.

Мероприятие продолжилось в формате вопросов и ответов, где стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и обменялись мнениями.