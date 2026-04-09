Погода
$ 87.35 - 87.68
€ 100.32 - 101.32

Международный аудит подтвердил прозрачность и прибыльность "Кумтора"

225  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Независимая международная компания "Ernst & Young Audit" завершила аудит финансовой отчетности ЗАО "Кумтор Голд Компани" за 2025 год. По результатам проверки установлено, что отчетность компании во всех существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое положение и результаты деятельности в полном соответствии с международными стандартами (МСФО). Аудит проводился с соблюдением принципов независимости и профессионального скептицизма, что подтверждает полную прозрачность финансовых потоков крупнейшего предприятия страны.

Согласно подтвержденным данным, по итогам 2025 года "Кумтор Голд Компани" продемонстрировала следующие финансовые результаты:

  1. Выручка составила 1 млрд 434 млн долларов США
  2. Чистая прибыль - 706 млн долларов США
  3. Выплаченные налоги и обязательные платежи - 246 млн 507 тыс. долларов США
  4. Дивиденды - 300 млн долларов США.

Эти показатели отражают стабильную работу компании и ее вклад в экономику Кыргызской Республики. В 2025 году на руднике Кумтор произведено 12 081 кг золота.

Справочно: EY (Ernst & Young) - одна из крупнейших международных компаний в сфере аудита и консалтинга с более чем 175-летней историей. Компания входит в "Большую четверку" и стабильно занимает 3-е место в мире по масштабу деятельности. В EY работает свыше 400 000 сотрудников в более чем 150 странах. Компания признана одной из наиболее авторитетных и престижных в своей сфере и на протяжении многих лет входит в число лучших работодателей по международным рейтингам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457582
Теги:
аудит, Кыргызстан, Кумтор
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  