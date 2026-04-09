Международный аудит подтвердил прозрачность и прибыльность "Кумтора"

Независимая международная компания "Ernst & Young Audit" завершила аудит финансовой отчетности ЗАО "Кумтор Голд Компани" за 2025 год. По результатам проверки установлено, что отчетность компании во всех существенных аспектах достоверно отражает ее финансовое положение и результаты деятельности в полном соответствии с международными стандартами (МСФО). Аудит проводился с соблюдением принципов независимости и профессионального скептицизма, что подтверждает полную прозрачность финансовых потоков крупнейшего предприятия страны.

Согласно подтвержденным данным, по итогам 2025 года "Кумтор Голд Компани" продемонстрировала следующие финансовые результаты:

Выручка составила 1 млрд 434 млн долларов США Чистая прибыль - 706 млн долларов США Выплаченные налоги и обязательные платежи - 246 млн 507 тыс. долларов США Дивиденды - 300 млн долларов США.

Эти показатели отражают стабильную работу компании и ее вклад в экономику Кыргызской Республики. В 2025 году на руднике Кумтор произведено 12 081 кг золота.

Справочно: EY (Ernst & Young) - одна из крупнейших международных компаний в сфере аудита и консалтинга с более чем 175-летней историей. Компания входит в "Большую четверку" и стабильно занимает 3-е место в мире по масштабу деятельности. В EY работает свыше 400 000 сотрудников в более чем 150 странах. Компания признана одной из наиболее авторитетных и престижных в своей сфере и на протяжении многих лет входит в число лучших работодателей по международным рейтингам.