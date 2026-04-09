В Кыргызстане планируют развивать AI-инфраструктуру и водородную энергетику

Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Жалын Жээналиев встретился с представителями компании Hadi Teherani Group. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили перспективы реализации инвестиционного проекта, предусматривающего создание современной цифровой и энергетической инфраструктуры. В частности, речь идёт о строительстве AI-дата-центра и хаба по производству "зелёного" водорода.

Согласно представленной концепции, планируется использование гидроэнергетического потенциала страны, внедрение систем накопления энергии (BESS), а также эффективное использование тепла дата-центров.

Отмечено, что реализация проекта может способствовать укреплению цифрового суверенитета, созданию рабочих мест, трансферу технологий и повышению инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие и проработку параметров проекта.


инвестиции, информационные технологии, Кыргызстан
