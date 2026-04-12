Самарканд соберет сильнейших триатлетов мира

- Самуэль Деди Ирие
С 25 по 26 апреля в Самарканде впервые пройдет этап престижной серии World Triathlon Championship Series. Соревнования станут первым турниром такого уровня в Центральной Азии.

Как сообщили организаторы, этап объединит ведущих триатлетов мира, которые будут бороться за рейтинговые очки в общем зачете серии.

Параллельно с международными стартами состоится Открытый чемпионат Узбекистана по триатлону. В нем примут участие спортсмены-любители, выступающие в категории Age Group.

Для участников предусмотрены дистанции Standard и Super Sprint. Короткая дистанция включает 350 метров плавания, 13 километров велогонки и 3 километра бега.

Участие возможно как в индивидуальном зачете, так и в командном формате в составе двух или трех человек.

Ожидается, что соревнования станут одним из крупнейших спортивных событий региона и привлекут внимание к развитию триатлона в Центральной Азии.


