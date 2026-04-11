В Кыргызстане могут реализовать "зелёные" проекты с участием Yapi Merkezi

Турецкая компания Yapi Merkezi рассматривает возможность реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане. Об этом стало известно по итогам встречи в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики.

В переговорах также участвовало руководство Кыргызского фонда зелёной инфраструктуры. Стороны обсудили перспективы стратегического партнёрства, включая развитие экологически устойчивых проектов в транспортной и энергетической сферах.

Турецкая сторона представила международный опыт строительства железных дорог, мостов и тоннелей, подчеркнув готовность адаптировать свои технологии под "зелёные" требования фонда.

Отдельное внимание уделено вопросам привлечения инвестиций, обмена техническим опытом и созданию устойчивых механизмов финансирования через Кыргызский фонд зелёной инфраструктуры.

По итогам встречи представители Yapi Merkezi отметили благоприятный инвестиционный климат в стране и выразили заинтересованность в реализации проектов с применением международных стандартов устойчивого развития.


инвестиции, Турция, Кыргызстан
