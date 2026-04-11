Эксперт: Почему кризис в Китае может стать глобальной угрозой

На YouTube канале Юрия Швеца, бывшего разведчика КГБ, вышел новый аналитический выпуск, в котором автор пытается связать несколько событий в единую картину и объяснить, как они могут повлиять на глобальную ситуацию.

Отправной точкой он называет удар по инфраструктуре, связанной с китайским проектом, соединяющим Китай и Иран. По его версии, речь идёт не просто о локальном эпизоде, а о потенциально чувствительном сигнале для Пекина. Швец допускает, что подобные действия могут подтолкнуть Китай к более активной позиции в регионе Персидского залива, если он сочтёт, что его интересы затронуты.

Далее он уходит от конкретного события и разворачивает более широкую линию о внутреннем состоянии Китая. Ссылаясь на западных аналитиков, в частности, Питера Зейхана, Швец говорит о признаках системного кризиса китайской модели. По его словам, речь идёт не о краткосрочном спаде, а о накопленных проблемах, которые долгое время сглаживались за счёт экспорта. Сейчас, как утверждается, этот механизм начинает давать сбой.

Он подробно останавливается на нескольких факторах. Первый - демография: население Китая стареет, а рабочая сила становится дороже и менее конкурентоспособной.

Второй - кризис рынка недвижимости, который затронул не только строительный сектор, но и банковскую систему, а также подорвал доверие населения, поскольку значительная часть сбережений была связана именно с недвижимостью.

Третий фактор - технологические ограничения. В условиях санкций и ограничений доступа к передовым разработкам Китай, по его словам, сталкивается с отставанием в ключевых сферах, включая производство микрочипов и развитие технологий искусственного интеллекта.

Четвёртый - постепенная утрата монопольного положения на рынке редкоземельных металлов, где другие страны начинают создавать альтернативные цепочки поставок.

На этом фоне Швец делает ключевой вывод: Китай, возможно, достиг своего пика и переходит в фазу, которую он описывает как "управление спадом". Это означает, что главной задачей становится не рост, а удержание системы от резкого ухудшения.

Именно в этой точке, по его логике, возникают основные риски. Он отмечает, что государства, сталкивающиеся с внутренними трудностями, нередко усиливают внешнюю активность. В такой ситуации Китай может действовать более жёстко как на внешнем контуре, так и внутри страны.

Отдельный блок рассуждений посвящён геополитике. Швец обращается к концепции "Ловушка Фукидида", которая описывает конфликт между доминирующей и догоняющей державами. Однако он утверждает, что ситуация меняется: Китай уже не выглядит однозначно восходящей силой, а значит, потенциальная напряжённость может быть связана не с его усилением, а с попыткой удержать позиции.

Также в выпуске затрагивается тема внутренней политики Китая. Швец говорит о масштабных чистках среди партийных и военных элит, интерпретируя это как признак усиливающегося контроля и возможной нестабильности внутри системы.

В более широком контексте он поднимает вопрос о роли США и их союзников. По его оценке, перед Западом стоит задача укрепления коалиций и выработки стратегии сдерживания. Однако многое будет зависеть от внутренней политической ситуации в самих Соединённых Штатах.

В итоге весь выпуск сводится к одной ключевой идее: мир может войти в период повышенной турбулентности, где главным источником рисков станет не стремительный рост Китая, а его внутренние проблемы и возможная попытка компенсировать их более жёсткой внешней политикой.