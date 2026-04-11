Погода
$ 87.32 - 87.73
€ 101.85 - 102.85

Эксперт: Почему кризис в Китае может стать глобальной угрозой

224  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На YouTube канале Юрия Швеца, бывшего разведчика КГБ, вышел новый аналитический выпуск, в котором автор пытается связать несколько событий в единую картину и объяснить, как они могут повлиять на глобальную ситуацию.

Отправной точкой он называет удар по инфраструктуре, связанной с китайским проектом, соединяющим Китай и Иран. По его версии, речь идёт не просто о локальном эпизоде, а о потенциально чувствительном сигнале для Пекина. Швец допускает, что подобные действия могут подтолкнуть Китай к более активной позиции в регионе Персидского залива, если он сочтёт, что его интересы затронуты.

Далее он уходит от конкретного события и разворачивает более широкую линию о внутреннем состоянии Китая. Ссылаясь на западных аналитиков, в частности, Питера Зейхана, Швец говорит о признаках системного кризиса китайской модели. По его словам, речь идёт не о краткосрочном спаде, а о накопленных проблемах, которые долгое время сглаживались за счёт экспорта. Сейчас, как утверждается, этот механизм начинает давать сбой.

Он подробно останавливается на нескольких факторах. Первый - демография: население Китая стареет, а рабочая сила становится дороже и менее конкурентоспособной.

Второй - кризис рынка недвижимости, который затронул не только строительный сектор, но и банковскую систему, а также подорвал доверие населения, поскольку значительная часть сбережений была связана именно с недвижимостью.

Третий фактор - технологические ограничения. В условиях санкций и ограничений доступа к передовым разработкам Китай, по его словам, сталкивается с отставанием в ключевых сферах, включая производство микрочипов и развитие технологий искусственного интеллекта.

Четвёртый - постепенная утрата монопольного положения на рынке редкоземельных металлов, где другие страны начинают создавать альтернативные цепочки поставок.

На этом фоне Швец делает ключевой вывод: Китай, возможно, достиг своего пика и переходит в фазу, которую он описывает как "управление спадом". Это означает, что главной задачей становится не рост, а удержание системы от резкого ухудшения.

Именно в этой точке, по его логике, возникают основные риски. Он отмечает, что государства, сталкивающиеся с внутренними трудностями, нередко усиливают внешнюю активность. В такой ситуации Китай может действовать более жёстко как на внешнем контуре, так и внутри страны.

Отдельный блок рассуждений посвящён геополитике. Швец обращается к концепции "Ловушка Фукидида", которая описывает конфликт между доминирующей и догоняющей державами. Однако он утверждает, что ситуация меняется: Китай уже не выглядит однозначно восходящей силой, а значит, потенциальная напряжённость может быть связана не с его усилением, а с попыткой удержать позиции.

Также в выпуске затрагивается тема внутренней политики Китая. Швец говорит о масштабных чистках среди партийных и военных элит, интерпретируя это как признак усиливающегося контроля и возможной нестабильности внутри системы.

В более широком контексте он поднимает вопрос о роли США и их союзников. По его оценке, перед Западом стоит задача укрепления коалиций и выработки стратегии сдерживания. Однако многое будет зависеть от внутренней политической ситуации в самих Соединённых Штатах.

В итоге весь выпуск сводится к одной ключевой идее: мир может войти в период повышенной турбулентности, где главным источником рисков станет не стремительный рост Китая, а его внутренние проблемы и возможная попытка компенсировать их более жёсткой внешней политикой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457627
Теги:
Иран, Китай, население, США, экономика, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  