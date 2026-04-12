В Чункурчаке пройдет чемпионат Кыргызстана по горному туризму

- Самуэль Деди Ирие
С 24 по 26 апреля в ущелье Чункурчак состоится чемпионат Кыргызстана по спортивному туризму на горных дистанциях. Об этом сообщили в Федерации спортивного туризма Кыргызстана.

В соревнованиях примут участие сборные команды туристов и альпинистов из различных регионов страны, а также специализированные спасательные альпинистские отряды МЧС Кыргызстана.

Программа турнира включает прохождение горной дистанции 4-го класса сложности. Участникам предстоят подъемы и спуски по отвесным скалам, траверсы, организация навесных переправ, оказание первой помощи и транспортировка условного пострадавшего через горную реку.

По словам организаторов, развитие спортивного горного туризма имеет важное значение для Кыргызстана. В федерации также отметили, что сборная страны регулярно показывает высокие результаты на международной арене, включая серебряные медали чемпионата мира и Кубка мира 2025 года.

Болельщиков приглашают посетить соревнования 25 и 26 апреля и поддержать участников.


Теги:
спорт, туризм, чемпионат, Соревнования
