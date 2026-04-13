Кыргызстанцам помогли вернуть 121 млн рублей невыплаченной зарплаты

Представительство Минтруда Кыргызстана в России помогло кыргызстанцам вернуть более 121 млн рублей невыплаченной заработной платы. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным министерства, с ноября 2022 года по март 2026 года при содействии Представительства выплаты получили 1 643 гражданина Кыргызстана. Общая сумма возвращённых средств составила 121 млн 299 200 рублей.

Кроме того, 27 гражданам оказано содействие в получении компенсаций за вред здоровью, связанный с производственными травмами, на сумму 27 млн 772 000 рублей.

В ведомстве отметили, что за этот период сотрудники Представительства совершили 1 291 выезд в государственные органы Москвы и Московской области, в полицию, суды, прокуратуру, миграционные службы и следственные органы по обращениям 3 711 граждан Кыргызстана.

Также более 59 тысяч человек получили юридические консультации и правовое сопровождение по вопросам миграционного законодательства и трудовой деятельности в России.

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в Российской Федерации было создано в 2022 году. Его основная задача - защита прав и интересов граждан Кыргызстана, находящихся на территории России, а также содействие их трудовой деятельности.

В министерстве добавили, что на постоянной основе проводится информационная работа по разъяснению норм законодательства Российской Федерации для кыргызстанцев.


