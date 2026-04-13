Акыйкатчы выявила нарушения в спецприёмнике ГУВД Бишкека

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева провела мониторинг спецприёмника ГУВД Бишкека и выявила нарушения условий содержания. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

По итогам проверки арестованные пожаловались на санитарно-гигиенические условия. В частности, по их словам, санитарные узлы не обрабатываются, в камерах сохраняется неприятный запах, а также не выдаются мыло и туалетная бумага.

В день мониторинга, 10 апреля, в 24 камерах содержались 56 человек - 53 мужчины и 3 женщины. Акыйкатчы посетила камеры и побеседовала с арестованными.

По данным ведомства, с начала 2026 года через спецприёмник прошли 2064 человека. Большинство из них привлечены к ответственности за семейное насилие, хулиганство и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения без документов.

По итогам проверки Джамиля Джаманбаева рекомендовала руководству спецприёмника обеспечить санитарную обработку камер и выдачу необходимых гигиенических средств.

"Отсутствие элементарных условий содержания - это прямая угроза соблюдению прав человека", - подчеркнула она.

Акыйкатчы также отметила, что применение принудительных мер не должно сопровождаться унижением достоинства или жестоким обращением. В ведомстве добавили, что мониторинги мест содержания будут продолжены, а при неустранении нарушений последуют меры реагирования.