В Шопокове мужчина получил огнестрельные ранения

В Сокулукском районе задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по гражданину Т.С., 1991 года рождения. У пострадавшего диагностированы огнестрельные ранения мягких тканей бедра, грудной клетки и живота.

По данным ГУВД Чуйской области, инцидент произошёл в ночь на 13 апреля в городе Шопоков. Предварительно установлено, что около 01:00 во время встречи подозреваемый несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство )УК КР . Назначены судебные экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого С.Б., 1986 года рождения. Он водворён в ИВС.

Расследование продолжается.