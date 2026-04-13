Погода
$ 87.42 - 87.73
€ 101.62 - 102.57

В Шопокове мужчина получил огнестрельные ранения

205  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Сокулукском районе задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по гражданину Т.С., 1991 года рождения. У пострадавшего диагностированы огнестрельные ранения мягких тканей бедра, грудной клетки и живота.

По данным ГУВД Чуйской области, инцидент произошёл в ночь на 13 апреля в городе Шопоков. Предварительно установлено, что около 01:00 во время встречи подозреваемый несколько раз выстрелил в потерпевшего из травматического пистолета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство )УК КР . Назначены судебные экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого С.Б., 1986 года рождения. Он водворён в ИВС.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457692
Теги:
задержание, ранение, Чуйская область, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  