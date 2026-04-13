Погода
$ 87.42 - 87.73
€ 101.62 - 102.57

В Кыргызстане предложили пересмотреть ряд норм законодательства

179  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульской области состоялся экспертный семинар "Устойчивость общества в условиях рисков и бедствий". Участники обсудили вызовы, связанные с правами человека, гражданским пространством и парламентским контролем.

Мероприятие организовано по инициативе "Бир Дуйно Кыргызстан" и объединило представителей госорганов, института омбудсмена, международных и национальных экспертов, а также депутатов местных кенешей и адвокатов.

Как отметил представитель института омбудсмена Руслан Бердибаев, в условиях растущих рисков особое значение приобретает защита прав граждан и развитие механизмов взаимодействия между обществом и государством.

Директор "Бир Дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилова подчеркнула, что в последние годы наблюдается сужение пространства для гражданского общества, что требует усиления общественного контроля и продвижения принципов прозрачности и подотчётности.

В ходе семинара эксперты рассмотрели международные стандарты в сфере свободы выражения мнений, практику регулирования экстремизма, а также влияние гибридных угроз и дезинформации на общественные процессы.

Отдельное внимание уделено вопросам религиозной политики, регулирования НКО, миграции и устойчивости системы здравоохранения. Также обсуждались проблемы реализации инфраструктурных и климатических проектов в Кыргызстане.

По итогам встречи участники выработали рекомендации для государственных органов. Среди них усиление парламентского и гражданского контроля, пересмотр отдельных норм законодательства, развитие диалога с гражданским обществом и обеспечение прозрачности принимаемых решений.

Организаторы подчеркнули необходимость соблюдения баланса между обеспечением безопасности и защитой прав человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457693
Теги:
Иссык-Кульская область, права человека, Кыргызстан, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  