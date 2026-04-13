В Кыргызстане предложили пересмотреть ряд норм законодательства

В Иссык-Кульской области состоялся экспертный семинар "Устойчивость общества в условиях рисков и бедствий". Участники обсудили вызовы, связанные с правами человека, гражданским пространством и парламентским контролем.

Мероприятие организовано по инициативе "Бир Дуйно Кыргызстан" и объединило представителей госорганов, института омбудсмена, международных и национальных экспертов, а также депутатов местных кенешей и адвокатов.

Как отметил представитель института омбудсмена Руслан Бердибаев, в условиях растущих рисков особое значение приобретает защита прав граждан и развитие механизмов взаимодействия между обществом и государством.

Директор "Бир Дуйно Кыргызстан" Толекан Исмаилова подчеркнула, что в последние годы наблюдается сужение пространства для гражданского общества, что требует усиления общественного контроля и продвижения принципов прозрачности и подотчётности.

В ходе семинара эксперты рассмотрели международные стандарты в сфере свободы выражения мнений, практику регулирования экстремизма, а также влияние гибридных угроз и дезинформации на общественные процессы.

Отдельное внимание уделено вопросам религиозной политики, регулирования НКО, миграции и устойчивости системы здравоохранения. Также обсуждались проблемы реализации инфраструктурных и климатических проектов в Кыргызстане.

По итогам встречи участники выработали рекомендации для государственных органов. Среди них усиление парламентского и гражданского контроля, пересмотр отдельных норм законодательства, развитие диалога с гражданским обществом и обеспечение прозрачности принимаемых решений.

Организаторы подчеркнули необходимость соблюдения баланса между обеспечением безопасности и защитой прав человека.