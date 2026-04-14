Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.62 - 102.57

В Нарыне прошла профилактическая работа со сторонниками "Йакын-Инкар"

164  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарыне сторонники религиозно-экстремистской организации "Йакын-Инкар" заявили об отказе от участия в её деятельности после профилактической беседы с представителями ГКНБ.

Как сообщили в ведомстве, 13 апреля 2026 года в городе Нарын было проведено разъяснительно-профилактическое мероприятие в отношении сторонников данной организации.

В ходе встречи представители официального мусульманского духовенства разъяснили недопустимость религиозного раскола, подчеркнули важность общественного согласия и необходимость следования традиционному исламу на основе ханафитского мазхаба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457712
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, религия
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  