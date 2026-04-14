В Нарыне прошла профилактическая работа со сторонниками "Йакын-Инкар"

В Нарыне сторонники религиозно-экстремистской организации "Йакын-Инкар" заявили об отказе от участия в её деятельности после профилактической беседы с представителями ГКНБ.

Как сообщили в ведомстве, 13 апреля 2026 года в городе Нарын было проведено разъяснительно-профилактическое мероприятие в отношении сторонников данной организации.

В ходе встречи представители официального мусульманского духовенства разъяснили недопустимость религиозного раскола, подчеркнули важность общественного согласия и необходимость следования традиционному исламу на основе ханафитского мазхаба.