Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 101.62 - 102.57

Кыргызстан предложил Samsung C&T стратегическое партнёрство

307  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями компании Samsung C&T, в ходе которой обсуждены перспективы привлечения инвестиций и реализации совместных инфраструктурных проектов.

Стороны рассмотрели возможности участия компании в проектах на территории Кыргызстана, включая инициативы в сфере государственно-частного партнёрства. Особое внимание было уделено потенциалу сотрудничества в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Равшанбек Сабиров представил инвестиционный потенциал страны, а также рассказал о проводимых реформах по улучшению инвестиционного климата и мерах государственной поддержки инвесторов.

Кыргызская Республика последовательно проводит политику по созданию благоприятной и предсказуемой инвестиционной среды. Мы открыты к стратегическому партнёрству с такими международными компаниями, как Samsung C&T, обладающими значительным опытом реализации крупных инфраструктурных проектов, - отметил он.

В свою очередь представители Samsung C&T выразили заинтересованность в изучении инвестиционных возможностей Кыргызстана и участии в проектах государственно-частного партнёрства, подчеркнув высокий потенциал для расширения сотрудничества.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить взаимодействие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457727
Теги:
инвестиции, Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  