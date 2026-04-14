Кыргызстан предложил Samsung C&T стратегическое партнёрство

Глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями компании Samsung C&T, в ходе которой обсуждены перспективы привлечения инвестиций и реализации совместных инфраструктурных проектов.

Стороны рассмотрели возможности участия компании в проектах на территории Кыргызстана, включая инициативы в сфере государственно-частного партнёрства. Особое внимание было уделено потенциалу сотрудничества в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Равшанбек Сабиров представил инвестиционный потенциал страны, а также рассказал о проводимых реформах по улучшению инвестиционного климата и мерах государственной поддержки инвесторов.

Кыргызская Республика последовательно проводит политику по созданию благоприятной и предсказуемой инвестиционной среды. Мы открыты к стратегическому партнёрству с такими международными компаниями, как Samsung C&T, обладающими значительным опытом реализации крупных инфраструктурных проектов, - отметил он.

В свою очередь представители Samsung C&T выразили заинтересованность в изучении инвестиционных возможностей Кыргызстана и участии в проектах государственно-частного партнёрства, подчеркнув высокий потенциал для расширения сотрудничества.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить взаимодействие.