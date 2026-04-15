В Бишкеке задержали подозреваемого в афере с "юридической помощью"

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве.

По информации УВД Ленинского района, с заявлением обратилась гражданка Д.М. Мужчина, представившись членом одного из общественных объединений, пообещал оказать юридическую помощь в возврате жилья и, войдя в доверие, получил от нее деньги.

Как установлено, сначала подозреваемый получил 20 тысяч сомов при личной встрече в кафе в районе Ошского рынка. В дальнейшем, ссылаясь на якобы необходимые расходы, поездки в органы прокуратуры, следствия и суды, он продолжил выманивать средства. Деньги потерпевшая перечисляла через мобильное приложение "МБанк".

Общий материальный ущерб составил 360 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики. Подозреваемый П.У., 1959 года рождения был задержан и водворен в ИВС.

Милиция просит возможных пострадавших сообщить информацию по телефонам: 0 706 150 797 или 102.

Расследование продолжается.