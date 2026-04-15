Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

В Бишкеке задержали подозреваемого в афере с "юридической помощью"

281  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в мошенничестве.

По информации УВД Ленинского района, с заявлением обратилась гражданка Д.М. Мужчина, представившись членом одного из общественных объединений, пообещал оказать юридическую помощь в возврате жилья и, войдя в доверие, получил от нее деньги.

Как установлено, сначала подозреваемый получил 20 тысяч сомов при личной встрече в кафе в районе Ошского рынка. В дальнейшем, ссылаясь на якобы необходимые расходы, поездки в органы прокуратуры, следствия и суды, он продолжил выманивать средства. Деньги потерпевшая перечисляла через мобильное приложение "МБанк".

Общий материальный ущерб составил 360 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики. Подозреваемый П.У., 1959 года рождения был задержан и водворен в ИВС.

Милиция просит возможных пострадавших сообщить информацию по телефонам: 0 706 150 797 или 102.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457752
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  