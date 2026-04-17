Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.62 - 102.57

Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года

136  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Международной федерации футбола FIFA Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года, несмотря на продолжающуюся политическую напряженность. Выступая на форуме CNBC Invest in America, Инфантино подчеркнул, что Иран обязан участвовать в турнире, поскольку уже прошел квалификацию и представляет свой народ.

По его словам, спорт должен оставаться вне политики. Он также сообщил, что недавно встречался с представителями иранской национальной сборной и обсудил подготовку к турниру. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Матчи с участием сборной Ирана запланированы в Калифорнии и Сиэтле.

Вопрос участия Ирана вызвал общественные и политические споры на фоне напряженных отношений с США. Дополнительные дискуссии усилились после заявлений Дональда Трампа, который выражал обеспокоенность безопасностью и выступал против участия иранской команды. Несмотря на это, ФИФА подтверждает, что все команды, прошедшие отбор, будут допущены к турниру, подчеркивая принцип отделения спорта от политики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457855
Теги:
Иран, футбол, чемпионат мира, ФИФА
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  