Инфантино подтвердил участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года

Президент Международной федерации футбола FIFA Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года, несмотря на продолжающуюся политическую напряженность. Выступая на форуме CNBC Invest in America, Инфантино подчеркнул, что Иран обязан участвовать в турнире, поскольку уже прошел квалификацию и представляет свой народ.

По его словам, спорт должен оставаться вне политики. Он также сообщил, что недавно встречался с представителями иранской национальной сборной и обсудил подготовку к турниру. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Матчи с участием сборной Ирана запланированы в Калифорнии и Сиэтле.

Вопрос участия Ирана вызвал общественные и политические споры на фоне напряженных отношений с США. Дополнительные дискуссии усилились после заявлений Дональда Трампа, который выражал обеспокоенность безопасностью и выступал против участия иранской команды. Несмотря на это, ФИФА подтверждает, что все команды, прошедшие отбор, будут допущены к турниру, подчеркивая принцип отделения спорта от политики.