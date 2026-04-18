Атом для Кыргызстана, как вопрос стратегического выбора

Издание Vb.kg подводит итоги голосования, как граждане Кыргызстана относятся к строительству АЭС в республике. Лишь малая часть опрошенных категорически против строительства атомной станции малой мощности в стране (75 % - "за", 16% - "против", остальные – "нейтрально"). Это показатель, что население республике прекрасно осознает - страна исчерпала запас прочности своей энергосистемы. Каждая малоснежная зима - угроза веерных отключений, каждое лето - гонка с пересыхающими реками. Дискуссия об АЭС перестала быть теоретической и перешла к теме первостепенной важности.

Незначительные противники АЭС аргументируют, что Кыргызстан - страна гор и рек. Именно это географическое богатство десятилетиями служило основой национальной энергосистемы. Наши гидроэлектростанции давали дешевый киловатт, Токтогульское водохранилище казалось неиссякаемым резервуаром. Но климат меняется, потребление растет, а советская инфраструктура стареет. Уязвимость, которую раньше маскировали благоприятные годы, теперь обнажается с пугающей регулярностью.

Именно в этом контексте все громче звучит разговор о строительстве атомной электростанции. Разговор непростой - он неизбежно задевает исторические страхи, экологические опасения и геополитические расчеты. Но за эмоциями скрывается жесткая инженерная и экономическая логика, игнорировать которую становится все труднее.

Энергетика, что зависит от дождей и снега

Министр энергетики Кыргызстана Талайбек Ибраев говорит открыто, что энергосистема страны находится в критической зависимости от уровня воды в Токтогульском водохранилище.

"Мы каждый год с тревогой смотрим на графики притока воды.если воды мало - вынуждены вводить ограничения или закупать дорогую электроэнергию у соседей. АЭС - это гарантированная "база". Она выдает одинаковую мощность и зимой, и летом, днем и ночью. Для индустриализации страны нам нужен источник, который не зависит от того, пойдет дождь в горах или нет". – неоднократно подчеркивал он.

Это заявление главы Минэнерго обнажает структурную проблему. Гидроэнергетика - источник возобновляемый, но непредсказуемый. Она зависит от осадков, температуры, сезонного таяния ледников. В засушливые годы водохранилище мелеет, генерация падает, и страна оказывается перед выбором: платить соседям по рыночным ценам или резать потребление внутри. Оба варианта болезненны. Как это происходит на практике, кыргызстанцы уже ощутили несколько зим подряд.

Атомная станция снимает эту зависимость принципиально. Ядерный реактор не знает зимы и лета в том смысле, который важен для энергетика: он работает с постоянной нагрузкой вне зависимости от погоды. Именно это свойство - так называемая "базовая генерация" - и делает АЭС незаменимым партнером для гидроэнергетики, а не конкурентом.

Малый модульный реактор

Главное препятствие для общественного принятия АЭС - образ, сложившийся после катастроф прошлого века. Чернобыль и Фукусима живут в коллективной памяти как синонимы ядерной опасности. Но технология, которую предлагает "Росатом" для Кыргызстана, - иное поколение атомной энергетики, разделенное с теми авариями не только десятилетиями, но и принципиально другой философией безопасности.

Как уже подчеркивали на различных экспертных площадках специалисты, проект РИТМ-200Н, предлагаемый "Росатомом", - не гигантский реактор советской эпохи. Эта технология выросла из судовых установок атомного ледокольного флота, где десятилетиями работала в экстремальных условиях Арктики. Надежность там не абстракция, а вопрос выживания экипажа.

"Малая атомная станция - это фактически "батарейка" в защитной оболочке. В отличие от больших АЭС, здесь реализованы пассивные системы безопасности:если что-то пойдет не так, реактор затухает сам по себе за счет физических законов, без участия человека. Для нашего рельефа и сейсмики - это самый подходящий вариант, так как нагрузка на грунт и объемы теплоносителя там в десятки раз меньше", - отмечали строители, энергетики и экологи.

В старых реакторах для предотвращения аварии требовалось активное вмешательство операторов и работающее оборудование. В новых установках физика процесса устроена так, что реактор при потере управления просто останавливается сам. Человеческий фактор и отказ оборудования перестают быть катастрофическими сценариями.

Еще один аргумент - о сейсмике. Традиционный козырь противников строительства в Кыргызстане. Страна действительно расположена в зоне высокой сейсмической активности. Но именно компактность малого модульного реактора делает его более устойчивым, а не более уязвимым: меньше масса, меньше объем теплоносителя, ниже тепловая мощность. И, соответственно, меньше последствия даже в самых неблагоприятных сценариях.

Стабильный тариф на полвека

Энергетика - инфраструктура, которая либо позволяет экономике развиваться, либо тормозите. Непредсказуемые цены на электричество становятся одним из главных барьеров для промышленных инвестиций. Тот же завод, построенный в расчете на один тариф, через десять лет может оказаться нерентабельным из-за другого.

Как отмечал СМИ эксперт-экономист Кубат Рахимов, АЭС не просто энергообъект, а катализатор структурной трансформации экономики.

"Строительство АЭС - не просто стройка, это создание новой интеллектуальной элиты страны. Это заказы для местных строительных компаний, это дороги, это линии электропередач. Еще и предсказуемый тариф на 60 лет. Уголь дорожает, газ дорожает, а в себестоимости атомной энергии цена самого урана занимает лишь около 5–10%. Мы получим стабильную цену на десятилетия, что позволит бизнесу открывать заводы, не боясь скачков цен на свет", - комментировал он "атомную повестку" журналистам.

Не согласится с ним сложно. Структура себестоимости атомной энергии -принципиальный аргумент в пользу ее долгосрочной стабильности. В газовой или угольной генерации топливо составляет 60–80% текущих затрат, иего цена напрямую транслируется в тариф. В атомной энергетике топливо занимает лишь малую долю. Основные расходы уходят на строительство и обслуживание станции, которые фиксируются на этапе финансирования проекта. Это делает атомный тариф практически нечувствительным к мировым ценам на сырье.

Строительство АЭС плюс ко всему станет многолетним и многомиллиардным проектом, который генерирует занятость, развивает смежные отрасли, требует строительства дорог и сетей, готовит инженерные кадры. Это индустриальный проект, меняющий экономический ландшафт страны.

Информационная война

Любой крупный инфраструктурный проект с участием иностранного партнера становится не только инженерией и экономикой, но и политикой. А общественное доверие - неизбежная борьба нарративов. Кыргызстан уже проходил через нечто подобное, и этот опыт дает понять, насколько серьезной может оказаться информационная атака на атомный проект.

"Для политиков это прежде всего вопрос стратегического выбора, то рядовые граждане воспринимают сотрудничество с "Росатомом" через призму российского присутствия в стране в целом. Практика показывает, что избиратель ориентируется на собственные интересы - будь то энергетические перспективы или устойчивость миграционных связей", - заявил в беседе с Vb.kg директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

По его наблюдениям, дискуссия об АЭС уже сейчас разворачивается на нескольких уровнях одновременно. Простое межпарламентское сближение эту сложность не снимет.

"Российским законодателям необходимо выстраивать предметный диалог с кыргызскими коллегами, опираясь на долгосрочную повестку "Росатома" в части строительства АЭС. Проект неминуемо столкнется с серьезным информационным давлением. По образцу того, что уже разворачивалось в Казахстане. Там противники строительства сумели создать мощную волну общественного скептицизма, опираясь прежде всего на экологические и сейсмические страхи. Прецедент в самом Кыргызстане тоже хорошо известен. Когда НПО развернули кампанию против разработки урановых месторождений, общественное давление оказалось настолько мощным, что тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков ввел мораторий на их освоение. Запрет позже сняли, но урок остался. Понятно, что без системной работы с общественным мнением любой, даже самый выгодный проект можно заморозить или похоронить", – уверен Шестаков. По мнению политолога, предстоящий референдум способен стать своего рода защитным механизмом против информационной атаки, которую уже готовят оппоненты.

"Главным инструментом давления снова обещает стать сейсмическая тематика. Логика здесь понятна: в стране с высокой сейсмичностью страх перед землетрясением и ядерной станцией в одном предложении - мощный инструмент мобилизации общественного мнения. Но именно поэтому разъяснительная работа становится такой же частью проекта, как и инженерные расчеты", - заключил Игорь Шестаков.

Выбор, который нельзя откладывать

Дискуссия об АЭС в Кыргызстане - это, в конечном счете, разговор о том, каким путем страна хочет пройти следующие полвека. Сохранить зависимость от капризов погоды и рыночных цен на чужую электроэнергию? Или сделать ставку на стабильную базовую генерацию, способную обеспечить индустриализацию и реальный экономический рост?

Аргументы противников проекта не лишены смысла. Сейсмика, действительно, реальна, опыт крупных ядерных аварий болезнен, а исторические примеры неудачных НПО-кампаний показывают, что общество умеет останавливать проекты, которые не объяснили. Но аргументы сторонников опираются на инженерные факты и экономическую математику, которую трудно опровергнуть.