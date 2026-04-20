Трамп заявил о перехвате иранского судна в Оманском заливе силами ВМС США

- Светлана Лаптева
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после заявлений президента США Дональда Трампа о задержании иранского грузового судна. Глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social, что американские военные пресекли попытку прорыва морской блокады в Оманском заливе.

В операции был задействован эсминец USS Spruance, экипаж которого взял судно под иранским флагом под свой контроль. Трамп подчеркнул, что Тегеран нарушил условия действующего перемирия, и предупредил о готовности Вашингтона к радикальным шагам, включая нанесение ударов по ключевым объектам инфраструктуры Ирана.

Тегеран отреагировал на инцидент крайне жестко, назвав действия американских ВМС актом международного пиратства. Иранские официальные лица обвинили США в срыве договоренностей о прекращении огня и заявили о праве на ответные меры.

На фоне инцидента поступает противоречивая информация о статусе Ормузского пролива. Несмотря на отсутствие официальных данных о полной блокировке, судоходство в этом стратегически важном для мирового энергорынка регионе остается под угрозой.

Эскалация поставила под вопрос проведение запланированного раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Международные посредники, ранее работавшие над организацией диалога, пока не дают прогнозов относительно будущего дипломатического процесса. Ситуация в зоне Персидского залива остается критической.


URL: https://www.vb.kg/457916
Иран, США
