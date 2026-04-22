WSJ: Трамп пытается запугать Иран собственной неуравновешенностью

Дональд Трамп демонстрирует крайне противоречивый подход к управлению военным конфликтом на Ближнем Востоке, колеблясь между жесткими угрозами и нежеланием идти на масштабные операции. Как сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации, непредсказуемое поведение президента, включая его резонансные посты в соцсетях, вызывает недоумение даже у его ближайших сторонников и советников.

Особый резонанс вызвали импровизированные ультиматумы Трампа, в которых он использовал ненормативную лексику и нетипичные религиозные отсылки. По данным издания, сам президент объяснил такие действия желанием казаться "неуравновешенным", чтобы запугать Тегеран и принудить его к сделке. Однако на практике такая стратегия привела к падению рейтингов Республиканской партии и росту критики внутри США.

Советники президента признаются, что пытаются ограничить его публичную активность, чтобы скрыть внутренние разногласия. Доходит до того, что Трампа намеренно не допускали в оперативный штаб во время кризисных ситуаций, опасаясь, что его нетерпение помешает военным. Несмотря на успех январской операции в Венесуэле по захвату Николаса Мадуро, нынешний затяжной конфликт с Ираном вызывает у Трампа опасения повторить судьбу Джимми Картера. Ситуация осложняется и путаницей в дипломатических кругах: заявления президента о переговорах в Пакистане регулярно опровергают его же подчиненные, пытаясь сохранить видимость единого плана действий.


Иран, социальные сети, США, Дональд Трамп
