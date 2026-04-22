Полиция Мексики не смогла узнать пропавшую женщину из-за фильтров на фото

В мексиканском штате Чиапас развернулась драматическая история, которая заставила общественность по-новому взглянуть на привычку использовать фильтры в социальных сетях. Все началось в ночь на 12 апреля 2026 года в городке Окосокоаутла-де-Эспиноса, когда 30-летняя Греция Гвадалупе Орантес Мендоса бесследно исчезла. Полиция квалифицировала дело как похищение и немедленно запустила экстренный протокол поиска, разослав ориентировки с лицом женщины по всем СМИ и патрульным службам, передает мексиканское издание Eje Central.

В течение нескольких дней полиция и сотни волонтеров прочесывали местность, вглядываясь в лица прохожих. Однако поиски продвигались крайне тяжело: свидетели не могли опознать пропавшую, а патрули не находили совпадений. Когда Грецию наконец обнаружили живой на обочине трассы между городами Окосокоаутла и Хикипилас, стала понятна истинная причина этих трудностей. Реальный внешний вид женщины практически не имел ничего общего с тем "цифровым образом", который был растиражирован на тысячах плакатов.

Выяснилось, что семья Греции, желая помочь, передала властям её самые эффектные снимки из Facebook. Эти фотографии были подвергнуты экстремальной обработке бьюти-фильтрами: нейросети до неузнаваемости изменили тон кожи, пропорции лица, форму глаз и подбородка. В итоге правоохранительные органы и добровольцы всё это время искали идеализированную картинку из соцсетей, а не живого человека.

Случай Греции Орантес спровоцировал в Мексике бурные дебаты. Пользователи и эксперты по безопасности в один голос заявляют, что увлечение фоторедакторами в данном случае едва не стоило женщине жизни. Правоохранительные органы обратились к гражданам с важным предупреждением: в случае чрезвычайной ситуации для ориентировок необходимо предоставлять только актуальные и реалистичные фотографии без ретуши, так как в критический момент именно достоверность изображения определяет успех спасательной операции.