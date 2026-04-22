Погода
$ 87.31 - 87.78
€ 102.70 - 103.55

Полиция Мексики не смогла узнать пропавшую женщину из-за фильтров на фото

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В мексиканском штате Чиапас развернулась драматическая история, которая заставила общественность по-новому взглянуть на привычку использовать фильтры в социальных сетях. Все началось в ночь на 12 апреля 2026 года в городке Окосокоаутла-де-Эспиноса, когда 30-летняя Греция Гвадалупе Орантес Мендоса бесследно исчезла. Полиция квалифицировала дело как похищение и немедленно запустила экстренный протокол поиска, разослав ориентировки с лицом женщины по всем СМИ и патрульным службам, передает мексиканское издание Eje Central.

В течение нескольких дней полиция и сотни волонтеров прочесывали местность, вглядываясь в лица прохожих. Однако поиски продвигались крайне тяжело: свидетели не могли опознать пропавшую, а патрули не находили совпадений. Когда Грецию наконец обнаружили живой на обочине трассы между городами Окосокоаутла и Хикипилас, стала понятна истинная причина этих трудностей. Реальный внешний вид женщины практически не имел ничего общего с тем "цифровым образом", который был растиражирован на тысячах плакатов.

Выяснилось, что семья Греции, желая помочь, передала властям её самые эффектные снимки из Facebook. Эти фотографии были подвергнуты экстремальной обработке бьюти-фильтрами: нейросети до неузнаваемости изменили тон кожи, пропорции лица, форму глаз и подбородка. В итоге правоохранительные органы и добровольцы всё это время искали идеализированную картинку из соцсетей, а не живого человека.

Случай Греции Орантес спровоцировал в Мексике бурные дебаты. Пользователи и эксперты по безопасности в один голос заявляют, что увлечение фоторедакторами в данном случае едва не стоило женщине жизни. Правоохранительные органы обратились к гражданам с важным предупреждением: в случае чрезвычайной ситуации для ориентировок необходимо предоставлять только актуальные и реалистичные фотографии без ретуши, так как в критический момент именно достоверность изображения определяет успех спасательной операции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458012
Теги:
социальные сети, Мексика
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  