В Бишкеке прошли переговоры с китайскими инвесторами

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями компании Gansu Feitian International Trading Company. Стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов и развитие двустороннего сотрудничества.

По данным агентства, ключевое внимание уделено партнёрству между Кыргызстаном и Китаем, а также возможностям взаимодействия в приоритетных отраслях экономики. В переговорах приняли участие представители государственных органов, представившие инвестиционный потенциал страны.

В частности, рассмотрены проекты в горнодобывающей отрасли, энергетике, транспортной и городской инфраструктуре, водных ресурсах, а также в сфере промышленности и логистики.

Как отметил Равшанбек Сабиров, Кыргызстан открыт для международных инвесторов и предлагает прозрачные условия ведения бизнеса, включая сопровождение проектов на всех этапах.

Также стороны обсудили механизмы государственно-частного партнёрства, инвестиционные преференции, свободные экономические зоны и возможности для инвесторов в регионах.

По итогам встречи подтверждена заинтересованность в развитии сотрудничества и реализации совместных проектов.


URL: https://www.vb.kg/458023
Теги:
инвестиции, Китай, сотрудничество, Кыргызстан, экономика
