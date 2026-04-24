В Кыргызстане планируют привлекать инвестиции в энергосектор

Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР подписало меморандум о взаимопонимании с ОсОО "ХанаЭнергия".

Документ подписали глава агентства Равшанбек Сабиров и директор компании Улугбек Марипов.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в энергетическом секторе, включая привлечение иностранных инвестиций, модернизацию инфраструктуры и реализацию совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что договорённости будут способствовать внедрению современных технологий, повышению энергоэффективности и устойчивому развитию экономики Кыргызстана.