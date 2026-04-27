Тегеран выдвинул Вашингтону условия для завершения войны

Иран направил Соединенным Штатам новый пакет мирных инициатив, предлагая окончательно прекратить боевые действия и восстановить судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на собственные источники.

Согласно представленному плану, Исламская Республика готова пойти на долгосрочное перемирие или полное завершение военного конфликта. Однако у Тегерана есть ключевое условие: вопрос о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе должен быть отложен на более поздний срок.

Предложение было передано главой МИД Ирана Аббасом Арагчи через пакистанских посредников в минувшие выходные, 25–26 апреля, во время дипломатической миссии в Исламабаде. Основные пункты инициативы включают снятие морской блокады с иранских портов, установленной США, открытие Ормузского пролива для мирового судоходства и перенос дискуссии по ядерному досье на период после стабилизации морской торговли.

Администрация США уже ознакомилась с документом, однако в Вашингтоне к нему относятся скептически. Аналитики Axios подчеркивают, что принятие условий Ирана лишит Дональда Трампа главных инструментов давления, необходимых для сдерживания ядерных амбиций Тегерана. Сегодня, в понедельник, 27 апреля, президент США намерен обсудить ситуацию со своими советниками. На повестке дня - поиск выхода из дипломатического тупика и оценка рисков предлагаемой сделки.

Примечательно, что ранее Дональд Трамп в последний момент отменил визит своей делегации в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад. Президент мотивировал это тем, что США находятся в более сильной переговорной позиции и не намерены тратить время на безрезультатные встречи.

- Все козыри у нас. Они могут позвонить нам в любое время, но мои люди не будут совершать 18-часовые перелеты, чтобы обсуждать пустоту, - заявил американский лидер, подчеркнув при этом, что отмена визита не означает автоматического возобновления активной фазы войны.

На данный момент ситуация в регионе остается напряженной: Ормузский пролив заблокирован Ираном с начала конфликта, в то время как ВМС США сохраняют режим морской блокады иранской портовой инфраструктуры.


Иран, США, конфликт
Сейчас читают
