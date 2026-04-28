В Кыргызстане растёт число должников по алиментам

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева заявила о системных проблемах во взыскании алиментов и предложила комплексные меры для защиты прав детей. По её данным, значительная часть судебных решений остаётся неисполненной, а механизм взыскания - неэффективным.

Согласно исследованию Института Акыйкатчы, около 60% решений судов по алиментам не исполняются. При этом реальные выплаты производятся лишь примерно по 10% дел. В 2024 году из 36 613 исполнительных производств алименты были взысканы только по 4 152 делам. К концу 2025 года число таких дел выросло до 60 720.

Акыйкатчы подчеркнула, что дети находятся под защитой государства, а обеспечение условий для их развития - обязанность обоих родителей. Однако на практике граждане часто уклоняются от этих обязательств, что придаёт проблеме массовый социальный характер.

По данным Минюста, в 2025 году за юридической помощью по вопросам алиментов обратились 823 человека, из них - 774 женщины. Судьи отмечают, что до 70% рассматриваемых ими дел связаны именно с взысканием алиментов, что указывает на низкую культуру добровольного исполнения родительских обязанностей.

При этом даже наличие судебного решения не гарантирует выплат. Все заявители, обратившиеся в Институт Акыйкатчы, имели на руках неисполненные решения судов. Среди причин - невозможность установить доходы должников, их выезд за границу, сокрытие имущества и формальная безработица. В 2025 году 99% должников официально не имели работы.

Дополнительной проблемой остаётся слабая ответственность неплательщиков. В 2025 году в правоохранительные органы направили 604 материала, однако уголовные дела возбудили только по 368 из них. В розыске находятся 1205 человек, уклоняющихся от выплаты алиментов.

Отдельно отмечается, что по мере достижения детьми совершеннолетия проблема теряет актуальность: в 2025 году по 1 543 делам производство было прекращено именно по этой причине.

В 2024 году в Институт Акыйкатчы поступило 30 обращений по вопросам алиментов, в 2025 году - уже 56. При содействии института в пользу четырёх граждан удалось взыскать более 200 тысяч сомов. Один должник привлечён к уголовной ответственности.

По итогам мониторинга исполнения судебных решений Акыйкатчы направила Кабинету министров ряд рекомендаций по совершенствованию системы взыскания алиментов.