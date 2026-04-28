Погода
$ 87.32 - 87.76
€ 101.77 - 102.77

В Кыргызстане растёт число должников по алиментам

202  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева заявила о системных проблемах во взыскании алиментов и предложила комплексные меры для защиты прав детей. По её данным, значительная часть судебных решений остаётся неисполненной, а механизм взыскания - неэффективным.

Согласно исследованию Института Акыйкатчы, около 60% решений судов по алиментам не исполняются. При этом реальные выплаты производятся лишь примерно по 10% дел. В 2024 году из 36 613 исполнительных производств алименты были взысканы только по 4 152 делам. К концу 2025 года число таких дел выросло до 60 720.

Акыйкатчы подчеркнула, что дети находятся под защитой государства, а обеспечение условий для их развития - обязанность обоих родителей. Однако на практике граждане часто уклоняются от этих обязательств, что придаёт проблеме массовый социальный характер.

По данным Минюста, в 2025 году за юридической помощью по вопросам алиментов обратились 823 человека, из них - 774 женщины. Судьи отмечают, что до 70% рассматриваемых ими дел связаны именно с взысканием алиментов, что указывает на низкую культуру добровольного исполнения родительских обязанностей.

При этом даже наличие судебного решения не гарантирует выплат. Все заявители, обратившиеся в Институт Акыйкатчы, имели на руках неисполненные решения судов. Среди причин - невозможность установить доходы должников, их выезд за границу, сокрытие имущества и формальная безработица. В 2025 году 99% должников официально не имели работы.

Дополнительной проблемой остаётся слабая ответственность неплательщиков. В 2025 году в правоохранительные органы направили 604 материала, однако уголовные дела возбудили только по 368 из них. В розыске находятся 1205 человек, уклоняющихся от выплаты алиментов.

Отдельно отмечается, что по мере достижения детьми совершеннолетия проблема теряет актуальность: в 2025 году по 1 543 делам производство было прекращено именно по этой причине.

В 2024 году в Институт Акыйкатчы поступило 30 обращений по вопросам алиментов, в 2025 году - уже 56. При содействии института в пользу четырёх граждан удалось взыскать более 200 тысяч сомов. Один должник привлечён к уголовной ответственности.

По итогам мониторинга исполнения судебных решений Акыйкатчы направила Кабинету министров ряд рекомендаций по совершенствованию системы взыскания алиментов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458177
Теги:
дети, суд, Кыргызстан, семья, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  