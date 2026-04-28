Китайская компания готова инвестировать до $1 млрд в энергетику КР

Китайская компания China Energy Engineering Investment Company выразила готовность инвестировать до 1 млрд долларов в проекты возобновляемой энергетики в Кыргызстане. Речь идёт о строительстве солнечных и ветровых электростанций общей мощностью до 700 МВт.

Обсуждение состоялось на встрече главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбека Сабирова с делегацией компании. В переговорах также участвовали представители China Energy International и Фонда зелёной энергетики при Кабинете министров.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии, а также реализацию инвестиционных проектов. Кыргызская сторона представила информацию об инвестиционном климате и действующих мерах государственной поддержки.

Равшанбек Сабиров отметил, что развитие "зелёной" энергетики является одним из приоритетов страны, и Кыргызстан готов сопровождать инвесторов на всех этапах реализации проектов.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжить диалог и перейти к проработке конкретных инициатив.