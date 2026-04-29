Как война на Ближнем Востоке перекраивает логистическую карту ЦА

Пока мировые информационные ленты пестрят сводками о ракетных ударах по целям в Персидском заливе, перемирии и скачках нефтяных котировок, в государствах Центральной Азии, не имеющих выхода к Мировому океану, разворачивается своя, гораздо менее заметная, но оттого не менее жестокая экономическая драма. Кризис в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и треть всех удобрений, перестал быть просто "новостью из телевизора". "ВЭС 24" разбирается, кто в регионе пострадал больше всего.

Узбекский транзитный удар

Для Ташкента, Бишкека и Душанбе блокировка традиционного южного коридора через Иран обернулась резким удорожанием жизни и тектоническим сдвигом в логистике. Если для нефтяных монархий война - это скачок бюджетных доходов, то для стран региона - это прежде всего рост транспортных издержек на 30–40% и перспектива остаться без критического импорта.

Из всех республик региона наиболее чувствительный удар пришелся именно по Узбекистану - экономике, которая в последние годы сделала ставку на диверсификацию экспортных маршрутов в обход северного соседа. Порт Бендер-Аббас, еще вчера служивший для узбекского бизнеса главными "морскими воротами" в Индийский океан, сегодня фактически парализован из-за скачков страховых премий, военных рисков и логистического хаоса в акватории залива. Как следствие, стоимость доставки контейнера через этот хаб подскочила на треть, а по отдельным позициям - почти вдвое. На фоне сжатия торговых потоков доля Узбекистана в транзите грузов через Иран, достигавшая почти 19%, стала не преимуществом, а болевой точкой.

Реакция официального Ташкента оказалась оперативной: Министерство инвестиций и промышленности форсирует проработку альтернативных коридоров. В приоритете - "восточный вектор" через Казахстан к китайским портам и "кавказский маршрут" через Туркменистан к грузинским гаваням Поти и Батуми. Однако эксперты предупреждают: даже при успешном перенаправлении потоков сухопутный транспорт априори дороже морского, а пропускная способность железных дорог региона не рассчитана на мгновенное замещение гигантских объемов морского трафика. Экономика Узбекистана вынуждена переходить от модели "justin time" к накоплению дорогих буферных запасов, что требует срочного расширения складских мощностей класса "А", дефицит которых и так ощущался в регионе.

Каспийский ренессанс и иллюзия "закрытых" экономик

Конфликт на Ближнем Востоке, подобно рентгеновскому снимку, высветил разницу в степени уязвимости национальных экономик региона. Казахстан, обладающий собственной нефтяной подушкой и разветвленной сетью экспортных трубопроводов в Китай и Россию, чувствует себя относительно уверенно. Рост нефтяных котировок до уровней выше 100 долларов за баррель, спровоцированный кризисом в проливе, отчасти компенсирует Астане логистические потери на южном направлении, в частности коллапс импорта подержанных авто из ОАЭ. Более того, Казахстан и Туркменистан получают уникальное окно возможностей для своих портов на Каспии - Актау и Туркменбаши. В условиях паралича южного маршрута значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (TITR) возрастает кратно. Неслучайно ЕС и ЕБРР форсировали выделение 45 млн евро на модернизацию порта Актау, стремясь превратить его в контейнерный хаб для "Срединного коридора".

В гораздо более тяжелом положении оказались Таджикистан и Кыргызстан - страны с высокой зависимостью от импортного топлива и ограниченным набором транзитных альтернатив. Здесь ближневосточное эхо отзывается ростом цен на бензин и базовые продукты питания. В Душанбе и Бишкеке уже фиксируют подорожание бытовой химии и стройматериалов на 10–15%, а сроки доставки товаров из стран Персидского залива выросли минимум на 10 дней. По оценкам аналитиков, именно Кыргызстан и Таджикистан демонстрируют наибольшую уязвимость перед нефтяным шоком из-за структуры ВВП и отсутствия собственной переработки.

Инфляционный налог и цена геополитической турбулентности

Ключевой угрозой для всего макрорегиона, как отмечают в МВФ, становится не столько замедление темпов роста ВВП (прогноз снижен до 4,8% в 2026 году), сколько возвращение инфляционного давления. Рост мировых цен на энергоносители и удобрения (мочевина подорожала на 30%) неизбежно транслируется во внутренние цены. Для домохозяйств в Кыргызстане или Таджикистане, где средняя зарплата редко превышает 500 долларов, удорожание даже базовых товаров означает прямое снижение уровня жизни. Центральные банки региона оказываются перед сложной дилеммой: необходимость сдерживать импортируемую инфляцию требует сохранения жесткой монетарной политики, что, в свою очередь, сдерживает и без того ослабленный внешними шоками экономический рост. Надежды на скорое смягчение ставок, особенно в Узбекистане, где регулятор планировал цикл снижения, похоже, окончательно похоронены под обломками геополитической стабильности.

Ситуация вокруг Ормузского пролива становится для стран Центральной Азии жесткой проверкой на экономическую субъектность. Она обнажает не только уязвимость сухопутных экономик перед морскими блокадами, но и критическую нехватку "твердой" инфраструктуры - от современных складов до альтернативных железнодорожных веток. Тот факт, что даже частичное перенаправление грузопотоков (всего 10–15% объемов) вызывает коллапс и удорожание логистики на сухопутных направлениях, говорит о том, что ставка на диверсификацию маршрутов пока остается скорее благим пожеланием, чем свершившимся фактом.

Без масштабных инвестиций в модернизацию портов Каспия и стыковку железнодорожных сетей любые новые витки напряженности на Ближнем Востоке продолжат действовать как экономический налог на географическую удаленность и отсутствие выхода к открытому морю.