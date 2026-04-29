Кыргызстан и Того выходят на новый уровень сотрудничества

Кыргызстан и Того подписали ряд двусторонних соглашений по итогам переговоров президента Садыра Жапарова и председателя Совета министров Республики Того Фора Эссозимны Гнассингбе 29 апреля в Бишкеке.

Документы направлены на расширение сотрудничества в образовании, сельском хозяйстве, здравоохранении, защите инвестиций, цифровом развитии и IT.

Ключевым стало соглашение между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и государственными органами Того о поддержке и взаимной защите инвестиций. Оно предусматривает укрепление правовых гарантий для инвесторов и развитие инвестиционного взаимодействия.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придаёт значение сотрудничеству со странами Африки и рассматривает Того как перспективного партнёра.

Ожидается, что подписанные документы выведут двусторонние отношения на новый уровень и усилят экономическое партнёрство.


