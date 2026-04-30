В Бишкеке разыграли Кубок министра обороны по рукопашному бою

В Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызской Республики по армейскому рукопашному бою, прошедший 28–29 апреля на Кубок министра обороны.

В турнире приняли участие более 300 спортсменов и свыше 20 команд со всех регионов страны, включая представителей военных структур и силовых ведомств.

Участники соревновались в различных весовых категориях, демонстрируя высокий уровень подготовки и физическую выносливость. По итогам общекомандного зачёта победителем стала команда "Скорпион". Второе место занял Военный институт, третье - Академия Министерства внутренних дел.

Организаторы отметили, что чемпионат стал одним из ключевых событий в календаре национальных соревнований по армейскому рукопашному бою и показал растущий уровень развития этого вида спорта в Кыргызстане.


Сейчас читают
