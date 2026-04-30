Акыйкатчы: В СИЗО Каракола содержатся 4 несовершеннолетних граждан

Сотрудники представительства Акыйкатчы в Иссык-Кульской области провели мониторинг СИЗО в Караколе, а также изоляторов временного содержания в Балыкчы и Чолпон-Ате. Жалоб на условия содержания не поступило.

По данным ведомства, на момент посещения 21 апреля в СИЗО Каракола содержались 114 человек, включая 7 женщин, 4 несовершеннолетних и 3 иностранных граждан. У большинства арестованных 49 человек дела находятся на рассмотрении в суде, ещё 26 ожидают этапирования в исправительные учреждения.

Санитарное состояние камер признано удовлетворительным. Уборка проводится с использованием дезинфицирующих средств два раза в неделю. Питание трёхразовое и соответствует установленным нормам.

Особое внимание сотрудники уделили уязвимым категориям женщинам и несовершеннолетним. В учреждении находится 24-летняя Ж.Р. с трёхмесячным ребёнком, её дело рассматривается в суде.

Ранее, в декабре 2025 года, находясь на последних сроках беременности в ИВС Балыкчы, она через адвоката обращалась к Акыйкатчы Джамиле Джаманбаевой с жалобой на состояние здоровья. После вмешательства её госпитализировали в Каракольский родильный дом. После родов женщину перевели в СИЗО, сначала в общую камеру, однако после повторного вмешательства Акыйкатчы ей предоставили отдельную камеру, установили водонагреватель и детский манеж.

Сотрудники института рекомендовали женщине и её адвокату обратиться в суд с просьбой о смягчении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в соответствии с Токийскими правилами ООН.

В ходе мониторинга также поступили обращения от иностранных граждан. Гражданин Узбекистана М.А.К. пожаловался на действия следователя. Гражданин России Б.В.В. обратился по вопросу экстрадиции и освобождения в связи с фактическим отбытием срока. Гражданин Молдовы К.П. заявил о претензиях к государственному адвокату. Все обращения приняты к рассмотрению.

22 апреля сотрудники посетили ИВС Балыкчы и Иссык-Кульского района. В Чолпон-Ате на тот момент содержались 10 человек, включая одного несовершеннолетнего, в Балыкчы - 8 человек, в том числе одна женщина. Жалоб на условия содержания и действия сотрудников не зафиксировано.

Институт Акыйкатчы продолжит мониторинг соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания в рамках национального превентивного механизма.


Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, права человека, Кыргызстан, акыйкатчы, СИЗО
