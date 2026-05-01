В Бишкеке прошёл велопробег к 148-летию столицы

В Бишкеке 1 мая прошёл весенний велопробег, приуроченный к 148-летию столицы. В нём приняли участие более 2000 человек. Один из участников с инвалидностью получил денежный приз за упорство.

По данным муниципалитета, маршрут протяжённостью 5,5 км пролегал от парка Победы имени Д. Асанова до физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром - детям", где и состоялся финиш. На месте завершения велопробега для горожан организовали развлекательную программу.

В заезде участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. Многие бишкекчане приехали семьями.

К велопробегу присоединился мэр города Айбек Джунушалиев, который проехал дистанцию вместе с участниками. Также участие приняли заместитель мэра Виктория Мозгачева и руководители городских служб.

В ходе официальной части Айбек Джунушалиев отметил, что мэрия Бишкека поддерживает развитие спорта и создаёт условия для велосипедистов, подчеркнув важность формирования велокультуры в столице.

Безопасность обеспечивали сотрудники ГУОБДД, бригады скорой помощи и волонтёры. Колонна двигалась организованно, с соблюдением дистанции и правил дорожного движения.

Организаторами выступили Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью мэрии Бишкека и Федерация велоспорта города.