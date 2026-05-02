В Жайылском районе провели массовый велопробег

В Жайылском районе состоялся массовый велопробег, приуроченный к 100-летию Чуйской области.

В спортивном мероприятии приняли участие жители района разных возрастов, а также представители местных спортивных и общественных организаций. Участники проехали по основным улицам района, поддержав инициативу по развитию массового спорта и популяризации здорового образа жизни.

Организаторы отметили, что велопробег стал частью юбилейной программы и направлен на привлечение внимания к физической активности населения и укрепление спортивных традиций региона.