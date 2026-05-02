Погода
$ 87.34 - 87.78
€ 102.02 - 102.97

В Жайылском районе провели массовый велопробег

239  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Жайылском районе состоялся массовый велопробег, приуроченный к 100-летию Чуйской области.

В спортивном мероприятии приняли участие жители района разных возрастов, а также представители местных спортивных и общественных организаций. Участники проехали по основным улицам района, поддержав инициативу по развитию массового спорта и популяризации здорового образа жизни.

Организаторы отметили, что велопробег стал частью юбилейной программы и направлен на привлечение внимания к физической активности населения и укрепление спортивных традиций региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458303
Теги:
велоспорт, Чуйская область, юбилей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  