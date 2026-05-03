Эксперт: Главные финансовые ошибки, которые совершают почти все

Портфельный менеджер и инвестиционный эксперт Бен Феликс в подкасте "Дневник генерального директора" на YouTube-канале предпринимателя Стивена Бартлетта рассказал, почему большинство людей принимает финансовые решения, которые в долгосрочной перспективе работают против них.

По его словам, главная проблема не в недостатке информации. Инвестирование как система уже давно понятно и описано эффективные стратегии существуют и подтверждены исследованиями. Но люди не могут им следовать. Причина в психологии. Человек склонен реагировать на краткосрочные события и эмоции, тогда как деньги требуют дисциплины и расчёта на годы вперёд.

Одним из ключевых примеров он называет поведение инвесторов. Когда рынок падает, люди начинают паниковать, продавать активы или менять стратегию. Когда растёт наоборот, пытаются "запрыгнуть" в тренд. В результате они покупают дорого и продают дёшево. При этом исследования показывают: чем чаще человек проверяет свои инвестиции, тем ниже его итоговая доходность, поскольку постоянные колебания усиливают тревожность и подталкивают к ошибочным решениям.

Феликс подчёркивает, что для большинства людей оптимальным решением остаётся долгосрочное инвестирование в индексные фонды с минимальными издержками. Однако на практике многие выбирают сложные стратегии, пытаются обыграть рынок или вкладываются в высокорискованные активы, рассчитывая на быстрый результат. В итоге это чаще приводит к потерям, чем к прибыли.

Отдельное внимание в разговоре уделено теме недвижимости. По словам эксперта, покупка жилья - одно из самых крупных финансовых решений в жизни, но именно его люди чаще всего недооценивают. Помимо стоимости самого дома, существуют постоянные расходы проценты по кредиту, налоги, обслуживание, ремонт, а также время и усилия, которые требует владение недвижимостью.

Кроме прямых затрат, есть и менее очевидные альтернативная стоимость. Деньги, вложенные в жильё, могли бы приносить доход в инвестициях. Этот фактор часто игнорируется, из-за чего недвижимость воспринимается как более выгодное вложение, чем она является на самом деле. По сути, в ряде случаев речь идёт не об инвестиции, а о дорогой форме потребления.

Эксперт также объясняет влияние сложного процента на долгосрочные решения. Он приводит пример: сумма в 10 тысяч долларов при средней доходности около 7% годовых за несколько десятилетий может вырасти до примерно 150 тысяч. Это означает, что любая крупная трата сегодня - это ещё и отказ от потенциального дохода в будущем.

При этом Феликс подчёркивает, что идея не в том, чтобы полностью отказаться от расходов. Важно понимать, на что именно тратятся деньги и какую ценность это приносит. Бездумная экономия может ухудшить качество жизни не меньше, чем необоснованные траты.

Среди наиболее распространённых ошибок он называет отсутствие чётких финансовых целей, привычку тратить деньги на вещи, не влияющие на качество жизни, отказ от инвестирования из-за страха, а также стремление к чрезмерному риску в надежде быстро заработать. По его словам, не инвестировать вовсе - это тоже риск, который со временем может привести к потере финансовых возможностей.

Отдельно Феликс затрагивает тему молодых людей. Он отмечает, что давление общества необходимость рано копить и экономить, не всегда оправдано. На начальном этапе карьеры более рационально вкладываться в образование, навыки и рост дохода, поскольку именно это формирует будущие финансовые возможности.

В разговоре также поднимается вопрос качества жизни. Эксперт обращается к модели PERMA, которая включает такие элементы, как положительные эмоции, вовлечённость, отношения, смысл и достижения. По его мнению, финансовые решения должны учитывать эти факторы, поскольку накопление капитала само по себе не гарантирует удовлетворённости жизнью.

В итоге Феликс приходит к выводу, что финансовый успех зависит не столько от выбора инструментов, сколько от поведения человека. Основная сложность не в том, чтобы найти правильную стратегию, а в том, чтобы последовательно её придерживаться, несмотря на эмоции и внешние факторы.