Почему люди всё чаще выбирают наличные? Мнение эксперта

Российский экономист Валентин Катасонов в своём YouTube-разборе не просто прокомментировал заявление министра финансов России Антона Силуанова о "деньгах под подушкой", а попытался показать, почему эта позиция, по его мнению, расходится с реальностью.

Отталкиваясь от выступления Силуанова 29 апреля, где прозвучал призыв переводить наличные в инвестиции и банковские инструменты, Катасонов делает акцент на том, что государство уже не первый год продвигает эту линию через высокие ставки, программы накоплений и расширение финансовых сервисов. Однако результат, как следует из приведённых им данных, остаётся ограниченным.

Так, программа долгосрочных сбережений, запущенная в 2024 году, привлекла около 717 млрд рублей. На этом фоне объём наличных у населения 17,1 трлн рублей выглядит несопоставимо выше. Даже при росте банковских вкладов граждане не спешат полностью отказываться от кэша.

Катасонов обращает внимание на ключевую развилку: период "депозитной лихорадки", вызванный высокими ставками, завершился. Если в 2024 году ключевая ставка достигала 21 процента, то к концу 2025-го она снизилась до 16 процентов, а в апреле 2026 года до 14,5 процента. Это означает постепенное снижение доходности вкладов и, как следствие, пересмотр финансовых стратегий населением.

При этом даже в условиях высоких ставок наличные не исчезли за 2025 год их объём вырос примерно на 3 процента. В 2026 году ситуация стала ещё показательнее: доля наличных в денежной массе перестала снижаться и стабилизировалась, а темпы роста ускорились до более чем 12 процентов в годовом выражении.

Отдельное внимание в видео уделено поведению людей в условиях неопределённости. Катасонов подчёркивает: граждане реагируют не только на экономические показатели, но и на риски.

Среди них усиление финансового контроля. В условиях борьбы с мошенничеством банки всё активнее отслеживают операции, что иногда приводит к блокировкам счетов. Это, по мнению автора, подталкивает часть граждан к выбору наличных как более "предсказуемого" инструмента.

Другой фактор кибермошенничество. Официальная статистика фиксирует рост похищенных средств с банковских счетов, и даже эти данные, как утверждается в видео, могут быть занижены.

Серьёзное влияние, по оценке Катасонова, оказывают и информационные события. Распространение фейкового документа о возможной заморозке вкладов, несмотря на его опровержение, вызвало резонанс и усилило недоверие к банковской системе.

Не менее важным он считает и фактор цифровизации. Безналичные операции полностью прозрачны, тогда как наличные позволяют сохранить конфиденциальность. На фоне усиления контроля это становится значимым аргументом.

Также в видео поднимается тема инфраструктурных рисков. Перебои в работе интернета и ограничения доступа к сети, зафиксированные в последние годы, формируют у части граждан стремление иметь "офлайн-резерв".

Отдельной линией проходит вопрос налогов. По словам автора, наличные расчёты используются некоторыми как способ снизить налоговую нагрузку как в предпринимательской деятельности, так и в частных услугах.

Катасонов также обращает внимание на противоречие: государство, призывая отказаться от хранения наличных, само формирует финансовые резервы и говорит о необходимости "подушки безопасности" на годы вперёд. При этом часть этих резервов уже сталкивалась с внешними ограничениями.

На этом фоне усиливается интерес к альтернативным активам. По данным Минфина России, в 2025 году граждане приобрели до 50 тонн инвестиционного золота, а за два года около 140 тонн. Этот тренд в видео рассматривается как показатель поиска более устойчивых форм сохранения капитала.

В итоге Катасонов подводит к ключевой мысли: выбор между наличными, депозитами и инвестициями определяется не столько доходностью, сколько доверием.

И именно этот фактор, по его мнению, сегодня становится определяющим несмотря на все усилия государства изменить финансовое поведение граждан.