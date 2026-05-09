В Грузии задержали 45 мигрантов, в том числе граждан Кыргызстана

В ходе специальных мероприятий по борьбе с незаконной миграцией сотрудники МВД Грузии задержали 45 иностранных граждан. По сообщению ведомства, среди задержанных значатся граждане Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, России, Турции, Пакистана, Индии и ряда стран Африки.

Проверки проводились на различных локациях и объектах с целью выявления иностранцев, находящихся в стране без законных оснований. В министерстве подчеркнули, что все задержанные лица будут выдворены из страны. Подобные рейды проводятся регулярно в рамках соблюдения обновленного миграционного законодательства, которое ранее было ужесточено: выросли штрафы за нарушение сроков пребывания, а также были введены дополнительные основания для депортации. Согласно официальным данным, за 11 месяцев 2025 года из Грузии уже был выслан 1131 иностранный гражданин.