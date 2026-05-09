Погода
$ 87.46 - 87.80
€ 102.20 - 103.05

В Грузии задержали 45 мигрантов, в том числе граждан Кыргызстана

143  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе специальных мероприятий по борьбе с незаконной миграцией сотрудники МВД Грузии задержали 45 иностранных граждан. По сообщению ведомства, среди задержанных значатся граждане Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, России, Турции, Пакистана, Индии и ряда стран Африки.

Проверки проводились на различных локациях и объектах с целью выявления иностранцев, находящихся в стране без законных оснований. В министерстве подчеркнули, что все задержанные лица будут выдворены из страны. Подобные рейды проводятся регулярно в рамках соблюдения обновленного миграционного законодательства, которое ранее было ужесточено: выросли штрафы за нарушение сроков пребывания, а также были введены дополнительные основания для депортации. Согласно официальным данным, за 11 месяцев 2025 года из Грузии уже был выслан 1131 иностранный гражданин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458421
Теги:
Грузия, миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  