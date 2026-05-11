Иран утвердил новую стратегию военного ответа на угрозы со стороны США

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи утвердил обновленную стратегию по противодействию США и Израилю. По информации гостелерадиокомпании IRIB, принятые меры закладывают фундамент для решительного сопротивления внешним угрозам.

В рамках официальной встречи командующий Центральным штабом ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи представил лидеру отчет о текущем состоянии армии. Он доложил о полной укомплектованности вооруженных сил всеми видами современной техники и снаряжения, а также о наличии детальных планов для реализации как оборонительных, так и наступательных сценариев.

Абдоллахи особо подчеркнул, что Иран находится в состоянии максимальной боевой готовности и способен нанести незамедлительный ответный удар в случае любых агрессивных действий со стороны Вашингтона или Тель-Авива. Данный отчет стал первым публично освещенным взаимодействием командующего штабом с верховным лидером, что подчеркивает серьезность текущей военной доктрины Тегерана.