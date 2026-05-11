Посол Ирана: "Мы благодарны кыргызскому народу за солидарность и поддержку"

Отношения между Тегераном и Бишкеком выходят на новый уровень: от гуманитарной поддержки до стратегического партнерства в рамках ШОС и ЕАЭС. В то время как мировое сообщество следит за эскалацией на Ближнем Востоке, страны Центральной Азии выступают за дипломатический путь решения споров. В интервью для портала Centrasia.institute Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана дал оценку миротворческим инициативам руководства центральноазиатских республик, рассказал о преимуществах иранской фармацевтики и объяснил, почему Иран выступает за дедолларизацию мировой экономики.

- Господин Посол, позвольте поздравить вас с праздником Новруз, который стал общим для наших народов и берёт своё начало на территории древнего Ирана - колыбели культур Центральной Азии. Многие слова пришли в наши языки именно из древнеиранской традиции, что подчёркивает историческую близость наших народов. Как вы оцениваете роль руководства стран Центральной Азии в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке?

- Прежде всего хочу сказать, что меня искренне радует ваше внимание к событиям в Иране и то, как вы доносите информацию до людей. Особенно важно, что вы говорите об этом с искренним переживанием и пониманием происходящего. Для развития любой страны необходимо, чтобы каждый член общества думал о народе и гражданах. Главным контролёром деятельности любого правительства всегда остаётся сам народ.

Кыргызский народ нам очень близок. Это народ с богатой культурой и тёплым отношением к другим. Недавно Кыргызстан направил гуманитарную помощь Ирану, и мы искренне благодарны за этот жест поддержки. В Иране это было воспринято с большой признательностью.

Как вы правильно отметили, между Ираном и странами Центральной Азии существует глубокая историческая, культурная и языковая общность. Мы многому учились друг у друга на протяжении веков. Эта близость ощущается не только на уровне народов, но и на уровне государственных отношений.

Вы сами могли видеть реакцию жителей стран Центральной Азии на события в Иране. В социальных сетях, в интернете, в публичных обсуждениях люди открыто выражали поддержку иранскому народу, переживали за происходящее и проявляли солидарность в те дни, когда Иран подвергался атакам со стороны Соединённых Штатов и израильского режима.

Это показывает наличие особой духовной связи между народами Ирана и Центральной Азии. Есть и ещё один важный фактор. Люди понимают, что если в соседнем государстве происходят масштабные разрушительные события, если под угрозой оказываются мир и стабильность, то последствия неизбежно затрагивают весь регион. Именно поэтому руководство стран Центральной Азии внимательно следило за происходящим и выражало обеспокоенность развитием ситуации.

С первых дней эскалации мы видели, что руководство Кыргызстана выступало с призывами к мирному урегулированию любых спорных вопросов исключительно через переговоры. Эти миролюбивые заявления звучали как в официальных обращениях, так и в контактах с нашим руководством. Мы высоко это оценили.

Особое значение имело и то, что нападения произошли во время священного месяца Рамазан. Для мусульманских народов региона это имело особый смысл. Многие воспринимали произошедшее как недопустимый и кощунственный шаг против мусульманского народа Ирана в священный период. Общая религиозная близость наших народов проявлялась как в заявлениях официальных лиц, так и в реакции обычных людей.

Для иранского народа и руководства слова поддержки со стороны стран Центральной Азии имели большое значение, потому что практически везде звучали призывы к миру и дипломатическому решению конфликта. Это полностью совпадает с позицией Ирана, который всегда выступал за мирное урегулирование любых спорных вопросов. Как вам известно, Иран трижды соглашался на проведение переговоров. При этом особенно показательно, что атаки против нашей страны произошли именно в процессе этих переговоров.

Мы также обратили внимание на реакцию людей в информационном пространстве после того, как Иран, используя своё законное право на самооборону, дал жёсткий ответ нападавшей стороне и продемонстрировал свои возможности. Во многих странах Центральной Азии это вызвало заметную поддержку и одобрение со стороны общества. Мы это видели и чувствовали.

Позитивную позицию можно было наблюдать и на уровне региональных организаций, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Договора о коллективной безопасности. Официальные представители стран Центральной Азии выступали за мирное урегулирование ситуации и поддерживали необходимость предотвращения дальнейшей эскалации. Это также было нами замечено и оценено.

Любой конфликт рано или поздно заканчивается. И у нас есть уверенность, что Иран выйдет из нынешнего противостояния более сильным государством. Уже сегодня Иран показывает, что способен не только противостоять внешнему давлению, но и укреплять свои позиции как в военной, так и в экономической сфере. Без сомнения, это будет способствовать росту авторитета Ирана среди соседних стран и государств Центральной Азии, а также усилит стремление к развитию сотрудничества с нашей страной.

Руководство Ирана всегда придерживалось позиции, что отношения со всеми соседями и государствами региона должны строиться на взаимной выгоде, уважении и долгосрочном партнёрстве. Мы рассматриваем наш регион как единое взаимосвязанное пространство, где стабильность и развитие одной страны положительно отражаются на всех остальных.

Каждое государство региона обладает собственными преимуществами и экономическим потенциалом. Если использовать эти возможности совместно, это принесёт пользу всем странам. Одним из важнейших направлений сотрудничества мы считаем транспорт и транзит. С первых дней независимости государств Центральной Азии Иран заявлял о готовности предоставить свои транспортные возможности - железные дороги, автомобильные маршруты, южные и северные порты - для взаимовыгодного сотрудничества со странами региона.

Мы убеждены, что Кыргызстан и другие страны Центральной Азии могут активно использовать возможности иранских портов, в том числе Чабахара и Бендер-Аббаса, для выхода на новые рынки и морские маршруты. Мы внимательно следим за реализацией проекта железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, поскольку этот проект имеет стратегическое значение и для Ирана. Через эту транспортную артерию Иран сможет получить более прямой доступ к китайскому рынку, а страны Центральной Азии - расширить свои логистические возможности.

Большое значение имеет и афганское направление. В случае строительства железнодорожной инфраструктуры через Афганистан страны Центральной Азии получат кратчайший путь к Ирану и далее к рынкам Южной Азии. Это может серьёзно изменить экономическую карту региона.

Ещё одной важнейшей сферой сотрудничества остаётся энергетика. Все государства нуждаются в стабильных энергетических ресурсах, и Иран, обладая крупнейшими нефтегазовыми запасами, готов развивать взаимодействие в этой области. Мы заинтересованы в укреплении отношений как в двустороннем формате, так и через региональные структуры - Шанхайскую организацию сотрудничества, ЕАЭС и другие площадки. Природные ресурсы Ирана могут служить интересам всего региона и способствовать его устойчивому развитию.

Серьёзный потенциал существует и в сфере сельского хозяйства и животноводства. Страны Центральной Азии и Иран способны взаимно дополнять друг друга в вопросах продовольственной безопасности. В Центральной Азии производится ряд товаров, востребованных в Иране, а Иран, в свою очередь, поставляет продукцию, пользующуюся спросом в странах региона. Центральная Азия с населением около 70 миллионов человек представляет собой крупный рынок сбыта.

Сегодня Иран импортирует из Кыргызстана и других стран региона зерно, ячмень, сою, фасоль, хлопок, фрукты и сухофрукты. Со своей стороны Иран экспортирует финики, фисташки, киви, цитрусовые и другую сельскохозяйственную продукцию.

Отдельно стоит отметить сферу новых технологий. Современный мир требует активного развития искусственного интеллекта и высокотехнологичных отраслей. Иран уделяет этому направлению большое внимание и считает, что сотрудничество стран региона в сфере новых технологий принесёт взаимную выгоду всем государствам.

В 2026 году, участвуя в различных мероприятиях в Кыргызстане, я увидел, что кыргызская сторона также уделяет серьёзное внимание развитию современных технологий и цифровых программ. У наших стран есть общее понимание того, что искусственный интеллект и инновации в будущем будут играть ключевую роль в развитии экономики и общества.

Интересно и то, что важнейшие ресурсы для развития высоких технологий и искусственного интеллекта - редкоземельные металлы - в значительной степени сосредоточены именно в нашем регионе. Именно поэтому к Центральной Азии и соседним государствам сегодня проявляется столь высокий интерес. История показывает, что внешние силы всегда стремились получить доступ к ресурсам нашего региона для обеспечения собственного развития.

При этом потенциал сотрудничества между нашими странами значительно шире. Это касается бизнеса, торговли, промышленности, гуманитарных связей и совместных экономических проектов. Развитие деловых контактов способствует укреплению отношений между народами и росту экономик наших государств.

И среди обычных людей, и среди руководства наших стран существует понимание, что прогресс и развитие любого государства региона неизбежно оказывают положительное влияние на соседние страны. Именно на таком подходе и должно строиться будущее нашего региона.

Иран является одной из древнейших цивилизаций Азии, подарившей миру выдающихся поэтов, философов и мыслителей. Персидская культура оказала огромное влияние на развитие языков, литературы и искусства во многих странах региона.

- Архитектурные памятники Центральной Азии, созданные мастерами из Шираза и других городов древнего Ирана, до сих пор напоминают о глубоких культурных связях между нашими народами. Не говоря уже о многовековых торговых и экономических отношениях. В каком направлении, на ваш взгляд, должно развиваться культурное сотрудничество между Ираном и странами Центральной Азии?

- Безусловно, культурные связи между нашими народами имеют очень глубокие исторические корни, и сегодня существует большой потенциал для их дальнейшего развития. Одной из важнейших сфер я считаю туризм. Иран входит в число стран с богатейшим историческим и культурным наследием, и государства Центральной Азии также обладают уникальными достопримечательностями и древними памятниками.

Мы убеждены, что развитие туризма способствует укреплению мира и стабильности. Когда люди путешествуют, знакомятся с культурой, традициями и образом жизни других народов, между ними формируется взаимное уважение, доверие и человеческая близость. Это очень важный фактор для укрепления отношений между государствами.

Граждане Кыргызстана, например, могут посещать Иран без визы и находиться в стране до 15 дней каждые шесть месяцев. Сейчас ситуация в регионе остаётся напряжённой, однако в мирное время это хорошая возможность для кыргызстанцев своими глазами увидеть Иран, познакомиться с его культурой, историей и современным развитием.

Мы также хотели бы видеть больше иранских товаров на рынке Кыргызстана. Определённая продукция уже представлена, однако потенциал значительно больше. Конечно, сегодня китайские товары занимают большую часть мирового рынка, но у каждой страны есть свои преимущества и конкурентные возможности.

Я вижу, что в Кыргызстане уже появляются товары иранского производства. В Бишкеке работают магазины иранской продукции, в том числе кафе "Гулистан" на пересечении улиц Логвиненко и Московской, где представлены изделия ручной работы иранских мастеров, сладости и другая продукция. Есть ещё один магазин на улице Ахунбаева. Но, на мой взгляд, возможности сотрудничества пока используются далеко не в полной мере.

Особенно это касается фармацевтики и медицинского оборудования. В Иране лекарства, медицинские инструменты и оборудование производятся из собственного сырья и стоят значительно дешевле, чем аналогичная продукция на многих других рынках. При этом кыргызские бизнесмены почему-то продолжают закупать подобные товары в европейских и других странах по гораздо более высоким ценам.

Даже из личного опыта могу привести пример. Мне необходимы определённые глазные капли. В Иране препарат местного производства стоит около 40 сомов, тогда как аналогичный импортный товар в Кыргызстане продаётся примерно за 800 сомов. Разница очевидна.

На эту тему у меня уже были переговоры с депутатами предыдущего созыва парламента Кыргызстана. Тогда обсуждалась возможность организации контактов между кыргызскими предпринимателями и иранскими производителями, проводились встречи и переговоры. Однако пока конкретных результатов, к сожалению, нет.

Если говорить шире, то Иран, несмотря на многолетние санкции и внешнее давление, сумел создать развитую промышленность и серьёзную инженерную школу на базе собственных специалистов. Мир увидел потенциал Ирана и уровень его технологического развития в том числе по тому, как страна смогла самостоятельно обеспечивать свою оборону в условиях противостояния с США и Израилем.

В этой связи очень перспективным направлением может стать сотрудничество в сфере образования и подготовки инженерных кадров. Кыргызстану, как и многим другим странам региона, необходимы молодые инженеры, технологи и специалисты современного промышленного сектора. Иранские университеты обладают серьёзными возможностями в этой области.

Иран сегодня занимает сильные позиции по ряду научных и образовательных направлений, особенно в медицине. Медицинское образование в Иране считается одним из самых сложных и фундаментальных. Только для получения базовой квалификации врача необходимо учиться шесть лет. После этого будущий специалист ещё несколько лет проходит обучение по конкретной специализации - например, кардиологии или офтальмологии. Это требует серьёзной подготовки и высокого уровня знаний.

Что касается международной ситуации, то многие сегодня видят в действиях США стремление сохранить глобальное доминирование и продемонстрировать способность навязывать свою волю другим странам при поддержке союзников, включая Израиль. На этом фоне всё чаще звучат вопросы о кризисе международного права, о фактическом игнорировании резолюций и механизмов ООН.

В таких условиях страны Глобального Юга всё активнее задумываются о необходимости выработки новых подходов к международной безопасности, основанных на равноправии, уважении суверенитета и многополярности. Всё больше государств приходят к пониманию, что устойчивый мир невозможен без взаимного уважения интересов всех стран, независимо от их размеров и политического влияния.

Как вы считаете, каким образом сегодня можно выстроить систему международной безопасности и противостоять подобным угрозам? И почему, по вашему мнению, одной из главных целей давления стал именно Иран?

Проблема заключается не только в Иране. Речь идёт о той модели мирового устройства, которую пытаются навязать всему миру. Иран всегда выступал против однополярной системы, при которой одна страна считает себя вправе диктовать условия другим государствам и определять судьбу всего мира.

Наше противостояние связано именно с этим. Мы выступаем против политики силы и против попыток навязать международным отношениям принцип, при котором право определяется исключительно мощью. Сегодня США пытаются с помощью давления, санкций и военной силы заставить другие страны подчиняться своим интересам.

Последние действия США против Ирана, по нашему мнению, противоречат Уставу ООН, международному праву и даже ряду внутренних американских правовых норм. Если подобный подход станет нормой и мир примет такие правила, международная система фактически превратится в "закон джунглей", где сильный будет навязывать свою волю остальным.

Это создаёт угрозу для безопасности всех государств без исключения. Любая страна в будущем может стать объектом давления или агрессии под тем или иным предлогом. История уже знает множество подобных примеров. Мы видели это в разных регионах мира, когда под различными оправданиями осуществлялись военные вмешательства и попытки смены политических режимов.

Сегодня всё больше государств начинают понимать, что подобная политика подрывает доверие к международным институтам. Многие организации, которые должны сохранять нейтралитет и обеспечивать международную стабильность, всё чаще подвергаются политизации и используются как инструмент давления.

Каждый раз для оправдания агрессии находятся новые причины и обвинения, которые позже либо не подтверждаются, либо оказываются преувеличенными. В случае с Ираном более двадцати лет звучат обвинения, связанные с якобы стремлением страны создать ядерное оружие.

При этом Иран официально заявляет, что не стремится к обладанию ядерным оружием. Наша позиция основана не только на политических, но и на религиозных принципах. Интересно, что формально и США также заявляют, что Иран не должен обладать ядерным оружием. То есть в этом вопросе декларируемые позиции совпадают. Однако, несмотря на это, именно данная тема постоянно используется как повод для давления и агрессии против Ирана.

Поэтому мы считаем, что настоящая цель заключается не в ядерной проблеме. Главная задача - ослабить Иран, ограничить его развитие и не допустить усиления его роли в регионе. Независимый Иран, способный проводить самостоятельную политику и укреплять своё влияние, вызывает раздражение у тех сил, которые заинтересованы в сохранении однополярного мира.

Именно поэтому Иран поддерживает развитие многополярной системы международных отношений и выступает за усиление таких объединений, как БРИКС, ШОС, ЕАЭС и других региональных платформ, основанных на равноправии и взаимном уважении.

Сегодня всё больше стран задумываются о снижении зависимости от доллара и поиске новых механизмов международного финансового взаимодействия. После Второй мировой войны доллар стал мировой резервной валютой, однако со временем этот инструмент начал использоваться не только в экономике, но и в политике давления и санкций.

Иран выступает против использования любой валюты как инструмента политического давления. Речь идёт не только о долларе. Любая финансовая система не должна служить интересам одной страны за счёт ограничения суверенитета других государств.

Мы приветствуем усилия в рамках БРИКС и ШОС, направленные на создание более справедливых и независимых механизмов экономического и финансового сотрудничества. Эти вопросы сегодня активно обсуждаются, и работа в этом направлении продолжается.

Мы надеемся, что в будущем США всё же пересмотрят свою внешнюю политику и откажутся от подхода, основанного на исключительности и стремлении ставить себя выше других государств. Мир нуждается не в диктате одной силы, а в равноправном сосуществовании и уважении интересов всех стран.

К сожалению, на протяжении долгого времени американская политика часто сопровождалась риторикой о защите демократии и прав человека, тогда как реальные действия нередко приводили к войнам, разрушениям и человеческим жертвам. Под красивыми лозунгами зачастую скрывались геополитические и экономические интересы.

Сегодня это уже становится очевидным для многих стран мира. Именно поэтому государства Глобального Юга всё активнее выступают за формирование более справедливого мирового порядка, основанного на балансе интересов, уважении суверенитета и невмешательстве во внутренние дела других стран.

Калдан Эрназарова