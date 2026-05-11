Более 20 боевых кораблей США заблокировали морские пути Ирана

Более 20 боевых кораблей ВМС США в настоящее время задействованы в операции по обеспечению блокады Ирана в акватории Аравийского моря. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США в социальной сети X. Согласно официальным данным, американские силы уже перенаправили 61 коммерческое судно и вывели из строя еще четыре плавсредства для принудительного соблюдения установленного режима. В составе группировки действуют атомный авианосец USS George H.W. Bush, эсминцы USS John Finn и USS Milius, а также судно обеспечения USNS Carl Brashear.

Западные информационные агентства отмечают, что текущее наращивание военно-морского присутствия США направлено на пресечение контрабанды компонентов для производства беспилотников и ракетных систем. Контроль морских путей осуществляется на фоне затяжного обострения в регионе, затрагивающего ключевые транспортные артерии, такие как Оманский залив. Ранее представители Пентагона подчеркивали, что подобные действия направлены на сдерживание военной активности Тегерана и обеспечение безопасности торгового судоходства.

Со своей стороны, официальный Тегеран расценивает действия американского флота вблизи своих границ как незаконные и нарушающие международное морское право. На данный момент усиление патрулирования привело к тому, что международные перевозчики вынуждены менять маршруты следования, чтобы избежать досмотров и задержек в зоне проведения операции американскими военными.


