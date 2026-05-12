В Бишкеке "добро" на открытие детской площадки занимает около 8 месяцев

- Светлана Лаптева
Жители Свердловского района на встрече с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым пожаловались на бюрократические сложности при попытке самостоятельно инициировать строительство детских площадок во дворах. В ряде случаев оформление документов затягивается на месяцы. Один из таких примеров, когда согласование заняло около восьми месяцев, вызвал резкую реакцию градоначальника, который поручил срочно разобраться в причинах задержки.

Вопрос доступности и качества детских площадок в Бишкеке остается одним из наиболее острых в городской повестке. Несмотря на заявления о строительстве новых объектов, эксперты и жители отмечают системные проблемы - от нехватки финансирования до отсутствия единых стандартов качества. Об этом также шла речь на встрече мэра с населением в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Согласно строительным нормам, в крупных городах, таких как Бишкек, наряду с парками городского и районного значения должны быть предусмотрены специализированные детские парки. Их площадь рассчитывается исходя из нормы 0,5 кв. м на одного ребенка. Однако, как отмечают специалисты, в городе пока нет ясного понимания, реализуются ли такие требования на практике.

По данным ЮНИСЕФ, одна из ключевых проблем заключается в том, что детские площадки часто выполняют сразу множество функций и становятся перегруженными общественными пространствами, где пересекаются интересы разных групп населения. Эксперты подчеркивают, что современные площадки должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, а также включать зонирование и безопасные игровые решения. Однако на практике подобные подходы применяются редко.

Отдельной проблемой остается финансирование. По данным районных администраций, средства на содержание и ремонт детских площадок ограничены и покрывают лишь минимальные текущие работы, такие как покраска и мелкий ремонт, что не позволяет проводить полноценное обновление инфраструктуры.

Эксперты и представители общественных инициатив считают, что городу необходим системный подход к развитию детской инфраструктуры - от внедрения единых стандартов проектирования до расширения сети доступных игровых и спортивных пространств во всех районах города. В качестве одной из мер предлагается введение целевых "зеленых грантов" специально для обустройства детских площадок.


детский сад, Свердловский район, Бишкек, мэр, Айбек Джунушалиев
Комментарии
