В Кеминском районе построят комбикормовый завод и 24 птичника

В Чуйской области значительно расширят действующий птицеводческий комплекс. Соответствующее инвестиционное соглашение вчера, 12 мая, подписали глава Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбек Сабиров и генеральный директор компании "Агро Куш" Аскат Абдрахманов, сообщает пресс-служба госагентства по инвестициям.

Проект предусматривает строительство 24 птичников на двух дополнительных площадках, а также запуск завода по производству комбикормов для птицы мощностью 30 тонн в час. Все производственные мощности будут сосредоточены в Кеминском районе.

Общий объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда сомов. Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности агропромышленного сектора и создать новые рабочие места в регионе.