Погода
$ 87.41 - 87.76
€ 102.25 - 103.10

В Кеминском районе построят комбикормовый завод и 24 птичника

273  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чуйской области значительно расширят действующий птицеводческий комплекс. Соответствующее инвестиционное соглашение вчера, 12 мая, подписали глава Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Равшанбек Сабиров и генеральный директор компании "Агро Куш" Аскат Абдрахманов, сообщает пресс-служба госагентства по инвестициям.

Проект предусматривает строительство 24 птичников на двух дополнительных площадках, а также запуск завода по производству комбикормов для птицы мощностью 30 тонн в час. Все производственные мощности будут сосредоточены в Кеминском районе.

Общий объем инвестиций составит более 1,7 миллиарда сомов. Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности агропромышленного сектора и создать новые рабочие места в регионе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458491
Теги:
инвестиции, сельское хозяйство, Чуйская область, Кыргызстан, Равшан Сабиров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  