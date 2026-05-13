Памяти бойцов "Альфы", погибших в борьбе с терроризмом

В Бишкеке и Оше прошли памятные мероприятия, посвященные сотрудникам специального подразделения "Альфа" ГКНБ Кыргызской Республики, погибшим при исполнении служебного долга. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации ветеранов группы "Альфа".

Согласно сложившимся традициям группы, ежегодно 12 мая на площади Победы проводится митинг-реквием с участием ветеранов спецподразделения, семей погибших бойцов, друзей и сослуживцев. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Аналогичные памятные мероприятия были проведены в местах дислокации всех региональных подразделений "Альфы".

Также днем ранее в Бишкеке, в спортивном комплексе, расположенном в парке Фучика, состоялся детско-юношеский турнир по дзюдо "На линии огня", организованный ветеранами спецподразделения. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из столичных спортивных школ и секций.

На церемонии открытия турнира ветераны и почетные гости подчеркнули, что подобные мероприятия помогают сохранять преемственность поколений и укрепляют связь молодежи с историей страны и ее защитниками. Турнир проводится не только для популяризации спорта и здорового образа жизни, но и для воспитания у подрастающего поколения чувства ответственности, мужества и уважения к подвигу сотрудников, отдавших жизни при исполнении воинского долга.

Дата памятных мероприятий приурочена к годовщине первых боевых потерь спецподразделения, понесенных 12 мая 2006 года во время спецоперации в Баткенской области. Тогда при ликвидации террористической группы в горах Кадамжайского района героически погибли два сотрудника группы "Альфа".

Всего за годы службы спецназ понес пять боевых потерь: лейтенант Бакиров Кыялбек Гуламкадырович (родился 10 июня 1983 года) погиб 12 мая 2006 года в Кадамжайском районе Баткенской области. Посмертно награжден орденом "Эрдик"; полковник Осконалиев Абдрашит Алымбекович (родился 17 июня 1959 года) погиб 12 мая 2006 года в ходе той же операции. Посмертно награжден орденом "Манас" II степени; лейтенант Маманов Гапар Кылычбекович (родился 26 июня 1982 года) погиб 23 июня 2009 года в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Посмертно награжден орденом "Манас" III степени; лейтенант Бабараимов Женишбек Ташболтаевич (родился 27 февраля 1980 года) погиб 5 января 2011 года в Аламединском районе Чуйской области. Посмертно представлен к государственной награде; полковник Ниязбеков Усенбек Ниязбекович (родился 8 июля 1972 года) погиб 7 августа 2019 года в селе Кой-Таш Чуйской области. Посмертно награжден медалью "Эрдик".


