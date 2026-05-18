Победивший рак подросток поддержал детей в отделении онкологии

Бишкекский школьник Карим Гаджиев, победивший рак, вместе с друзьями, волонтерами и партнерами организовал праздник ко Дню матери для мам и детей, проходящих длительное лечение в отделении детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства. Об этом сообщает прес-служба Минздрава.

Для маленьких пациентов подготовили праздничное представление с участием творческих коллективов из Бишкека и Сокулука, волонтерских инициатив, а также косплееров и костюмированных персонажей из популярных фильмов и аниме, которых представила молодежная команда "Благо Деятели".

"Я сам когда-то подолгу пребывал в больнице и мне очень хотелось, чтобы прямо туда ко мне пришли любимые герои", - рассказал Карим Гаджиев. По его словам, воплотить идею помогли фонд Help the Children-SKD, ОО "Жашоого Умут" и другие неравнодушные люди.

В рамках мероприятия были организованы развлекательные зоны, игры и подарки для детей и мам. В празднике приняли участие родители, врачи, психологи студенческого проекта "Психология третьего тысячелетия (П3000)", волонтеры и визажисты.

По словам матери Карима Анастасии Гаджиевой, важно, чтобы волонтерское движение продолжало развиваться и помогало людям справляться с трудными жизненными ситуациями.

Одной из самых символичных частей праздника стал запуск бумажных самолетиков с желаниями. Директор НЦОМиД Шайирбек Сулайманов отметил, что его главное желание "пусть день подарит детям радость и улыбки, а родителям надежду".

Как отмечается в материале, тема детской онкологии остается одним из приоритетов системы здравоохранения Кыргызстана. За последние десять лет государственное финансирование помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями выросло более чем в 200 раз.

Сегодня в Кыргызстане внедрены шесть национальных клинических протоколов по детской онкологии и гематологии, увеличилось число профильных специалистов, а в 2024 году впервые была успешно проведена аутотрансплантация костного мозга ребенку. Кроме того, в Оше открыто отделение детской онкологии на 20 коек.