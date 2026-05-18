Житель Тюпского района с инвалидностью 3 года не мог получить военный билет

Институт Акыйкатчы помог 24-летнему жителю Тюпского района Иссык-Кульской области получить военный билет после трех лет ожидания.

Как сообщили в ведомстве, молодой человек А.И., имеющий инвалидность II группы с рождения, обратился к Акыйкатчы Джамиле Джаманбаевой с жалобой на действия Тюпского военного комиссариата.

По словам заявителя, военкомат на протяжении нескольких лет требовал дополнительные документы, подтверждающие инвалидность, несмотря на то, что он предоставил все необходимые справки, включая свидетельство об инвалидности.

"Я предоставил все документы, в том числе свидетельство об инвалидности. Через два месяца, когда пришел за военным билетом, у меня потребовали еще одну справку от хирурга о проведенной операции. Позже выяснилось, что этот документ не требовался", - рассказал А.И.

Представители Акыйкатчы в регионе изучили личное дело призывника и установили, что отсрочка ему была предоставлена до июня 2026 года на основании справки из музыкального училища имени Ыбырая Туманова в Караколе, где он обучается на четвертом курсе, а не по состоянию здоровья.

При этом, согласно закону "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах", гражданам старше 18 лет с инвалидностью I, II или III группы выдается военный билет и они снимаются с воинского учета.

Позже выяснилось, что в личном деле заявителя находилась просроченная справка об инвалидности, выданная на период с 2020 по 2021 год. Сам молодой человек утверждал, что передавал сотрудникам военкомата копию бессрочной справки МСЭК.

После официального запроса представителей Омбудсмена межрайонная медико-социальная экспертная комиссия подтвердила наличие бессрочной справки об инвалидности, выданной заявителю в 2021 году.

После этого, в мае 2026 года, молодому человеку выдали военный билет.