Кыргызстан продвигает более 90 проектов государственно-частного партнерства

Проектный портфель Центра государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызстана превысил 456 млрд сомов и включает более 90 инициатив.

Как сообщили в ведомстве, 67 проектов уже находятся на стадии активной реализации, еще 23 на этапе подготовки. С начала 2026 года подписаны четыре соглашения о государственно-частном партнерстве на сумму свыше 1 млрд сомов.

За первые четыре месяца года в Кыргызстане реализован ряд социально значимых проектов. В Бишкеке началось строительство современного рынка CITY Market, а также продолжается развитие сети общественных санитарных объектов.

В регионах подписано соглашение о реконструкции рынка "Береке Базары", а в Орловке запущен завод строительных материалов.

Особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре. В частности, подписан меморандум о строительстве Западной объездной дороги Бишкека, а также продолжается проработка проекта железной дороги Макмал–Каракол.

В центре отметили и укрепление международного сотрудничества. По итогам международной оценки Кыргызстан улучшил свои позиции, поднявшись с 68-го на 22-е место.

Кроме того, ведется работа с американской компанией All American Rail Group, а также участие в международных форумах B5+1, Istanbul PPP Week и мероприятиях Европейской экономической комиссии ООН для привлечения инвесторов и продвижения механизмов ГЧП.

Одним из приоритетных направлений остается развитие энергетики. В Кыргызстане продвигаются проекты в сфере возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики общей мощностью до 300 МВт, включая солнечные, ветровые электростанции и малые ГЭС.

Также продолжается проведение обучающих тренингов в Ошской, Таласской, Нарынской и Чуйской областях для укрепления кадрового потенциала в сфере государственно-частного партнерства.