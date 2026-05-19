- Светлана Лаптева
Кыргызстан планирует привлекать до $5–6 млрд инвестиций в год. Об этом сообщил первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев во время встречи с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет".

По его словам, основными драйверами роста экономики сегодня остаются строительство и промышленность. При этом государство делает ставку на привлечение крупных финансовых ресурсов и развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Амангельдиев отметил, что в последние годы Кыргызстан начал активнее работать с внешними и внутренними финансовыми рынками. В частности, ценные бумаги Министерства финансов позволяют привлекать значительные средства для капитальных вложений.

С этого года крупные инфраструктурные проекты начали реализовываться по принципам ГЧП. Среди примеров - объездная дорога в Узгене, а также северная и южная объездные дороги вокруг Бишкека.

По словам первого замглавы Кабмина, проблема пробок в столице требует масштабных решений, поэтому правительство совместно с мэрией запускает новые инфраструктурные проекты.

Отдельно Амангельдиев отметил выход кыргызстанского эмитента на рынок Лондона. Один из государственных банков разместил еврооблигации на сумму $500 млн. Все привлеченные средства, по его словам, будут направлены исключительно на самоокупаемые проекты.

В 2025 году Кыргызстан рассчитывает привлечь около $2 млрд прямых инвестиций. Согласно программе развития до 2030 года, ежегодный объем прямых инвестиций должен составлять не менее $5 млрд.

Среди крупнейших проектов названы железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан и строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. По словам Амангельдиева, только эти два проекта смогут приносить экономике страны около $3–3,5 млрд ежегодно.

Кроме того, Кыргызстан традиционно привлекает около $3 млрд инвестиций в год. Власти рассчитывают, что общий объем инвестиций позволит сохранить текущие темпы экономического роста до 2030 года.


Теги:
инвестиции, Кыргызстан, Кабинет министров
