Кыргызстан и Новосибирская область обсудили совместные строительные проекты

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров провел встречу с бизнес-делегацией Новосибирской области России во главе с заместителем председателя Законодательного собрания региона и генеральным директором ГК "Первый Строительный Фонд" Майисом Мамедовым.

Как сообщили в ведомстве, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере жилищного и инфраструктурного строительства, локализации производства строительных материалов, а также организацию совместного бизнес-форума.

"Кыргызстан сегодня заинтересован в привлечении надежных и долгосрочных партнеров, готовых участвовать в реализации масштабных строительных и инфраструктурных проектов. Мы видим высокий потенциал сотрудничества с бизнес-сообществом Новосибирской области и готовы создавать максимально благоприятные условия для инвесторов", - отметил Равшанбек Сабиров.

В ходе встречи российской делегации представили информацию об инвестиционном законодательстве Кыргызстана, механизме "единого окна", мерах по защите бизнеса, а также действующих налоговых и визовых преференциях для инвесторов.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и договорились продолжить проработку совместных инвестиционных и строительных инициатив.