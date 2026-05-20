EPPO определит дальнейшие направления работы в сфере защиты растений

- Назгуль Абдыразакова
В Париже 19–20 мая проходит 178-е заседание Исполнительного комитета European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). Встреча организована в штаб-квартире организации. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В ходе заседания участники рассматривают отчёты предыдущих встреч, финансовые документы и стратегические направления дальнейшей деятельности EPPO.

В мероприятии принимают участие члены Исполнительного комитета и представители стран-участниц организации.

По итогам встречи планируется определить дальнейшие приоритеты в области защиты растений и обеспечения фитосанитарной безопасности в Европе и Средиземноморском регионе.

Отметим, что Кыргызстан входит в число стран-участниц EPPO.


Теги:
Европа, Франция, Кыргызстан, Минсельхоз
