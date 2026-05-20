В Кыргызстане расследуют заявление бизнесмена о пытках в ГКНБ

Институт Акыйкатчы добился возбуждения уголовного дела после обращения предпринимателя, заявившего о пытках со стороны сотрудников ГКНБ.

Как сообщили в институте, 20 апреля 2026 года частный предприниматель Р.Ч. на личном приеме у акыйкатчы Джамили Джаманбаевой рассказал о применении к нему физического насилия и попросил защитить его права.

По словам заявителя, в феврале 2026 года ГКНБ возбудил в отношении него уголовное дело. Мужчина утверждает, что во время допроса девять сотрудников комитета избили его, в результате чего он получил перелом ребра.

Предприниматель обратился в Военную прокуратуру с просьбой привлечь сотрудников органов нацбезопасности к ответственности, однако получил отказ в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия заключения судебно-медицинской экспертизы.

После обращения заявителя Институт Акыйкатчы направил предоставленные материалы в Генеральную прокуратуру с ходатайством о пересмотре ранее принятого решения.

18 мая Генеральная прокуратура сообщила, что Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Превышение власти с применением физического насилия или угрозой его применения". В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, предприниматель попросил содействовать возврату его паспорта и автомобиля, изъятых следственными органами.

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что согласно Конституции Кыргызстана и международным нормам никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

В институте также напомнили, что при Акыйкатчы действует Центр по предупреждению пыток и контролю за соблюдением прав человека правоохранительными органами. Круглосуточный номер центра: 0554 999 222.


бизнес, пытки, Кыргызстан, акыйкатчы, ГКНБ
