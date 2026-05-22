"Астон Вилла" разгромила "Фрайбург" и стала победителем Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" завоевал титул победителя Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26, уверенно обыграв "Фрайбург" со счётом 3:0 в финальном матче, который состоялся в Стамбуле. Для бирмингемской команды этот европейский триумф стал первым за последние 44 года.

Команда Унаи Эмери продемонстрировала уверенную игру и решила исход встречи ещё до перерыва. Несмотря на равную борьбу в начале матча, футболисты "Астон Виллы" сумели резко прибавить в концовке первого тайма. На 42-й минуте счёт открыл Юри Тилеманс, который эффектно завершил комбинацию после передачи Моргана Роджерса. Уже спустя несколько минут преимущество англичан увеличил Эмилиано Буэндия, отправив мяч в верхний угол ворот красивым ударом из-за пределов штрафной.

Во втором тайме немецкий клуб попытался вернуться в игру, однако "Астон Вилла" продолжила полностью контролировать ход встречи. На 58-й минуте Морган Роджерс оказался первым на мяче после передачи Буэндии и установил окончательный счёт - 3:0.

Победа стала особенной и для главного тренера Унаи Эмери. Испанский специалист выиграл Лигу Европы уже в пятый раз в карьере, подтвердив репутацию одного из лучших наставников в истории турнира. Ранее он четырежды поднимал этот трофей с другими командами.