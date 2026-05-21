В Таласе ответственные получили выговор после проверки интернатов

По итогам мониторинга Института Акыйкатчы в школах-интернатах Таласской области ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в ведомстве, 15 апреля сотрудники института проверили условия проживания, питания детей и организацию учебного процесса в школе-интернате имени Т. Бабанова Айтматовского района и школе-интернате "Улукман" Манасского района.

В ходе мониторинга были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

По результатам проверки Айтматовская районная государственная администрация объявила выговор начальнику районного отдела образования и директору школы-интерната имени Т. Бабанова за недостатки, допущенные при исполнении служебных обязанностей.

В Институте Акыйкатчы отметили, что мониторинг школ-интернатов и других учреждений будет продолжен для контроля за соблюдением прав и безопасности детей.