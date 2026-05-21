Буйвол-альбинос по кличке "Дональд Трамп" стал звездой соцсетей

В Бангладеше настоящей сенсацией в социальных сетях стал редкий буйвол-альбинос по кличке "Дональд Трамп". Животное, содержащееся на ферме недалеко от столицы страны - Дакки, привлекает толпы паломников, блогеров и местных жителей, которые съезжаются посмотреть на его необычный внешний вид. Об этом сообщает СМИ.

700-килограммовый великан принадлежит местному фермеру Зиа Уддину Мридхе. Своё имя буйвол получил из-за длинной и густой светлой шерсти на голове под изогнутыми рогами, которую многочисленные посетители и пользователи интернета сравнивают с узнаваемой причёской экс-президента США. На протяжении всего мая к нему выстраивались очереди из желающих сделать памятную фотографию. Чтобы успеть подготовить "звезду" к визитам, смотрители моют буйвола по четыре раза в день и тщательно вычёсывают его светлый мех.

Однако обратная сторона популярности негативно сказалась на здоровье животного. По словам владельца, из-за постоянного стресса, шума и непрерывного потока людей "Дональд Трамп" начал терять в весе. Чтобы сберечь силы буйвола, на ферме приняли решение ограничить доступ для публики. Тем не менее поток любопытных не прекращается: люди из соседних районов продолжают добираться до хозяйства на лодках, стремясь застать редкое животное до начала официальных празднований.

По данным Департамента животноводства Бангладеш, появление буйволов-альбиносов - это чрезвычайно редкое явление, вызванное врождённым отсутствием выработки пигмента меланина.


Бангладеш, Дональд Трамп, животные
